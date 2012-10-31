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Гречаники с яичной начинкой

Фото Гречаники с яичной начинкой
Аватар Anastasiya_Panait
автор

    Время подготовки: 30 мин.

    Время приготовления: 30 мин.

    Кол-во порций: 4 шт.

    Вид кухни: русская европейская 

    Ингредиенты

    Для гречаников
    Крупа гречневая 150 г
    Лук репчатый 1 шт.
    Масло подсолнечное рафинированное 200 мл
    Панировочные сухари 5 ст. л.
    Перец чёрный молотый 0.5 ч. л.
    Свиной фарш 600 г
    Соль 1 ч. л.
    Яйца куриные 1 шт.
    Для начинки
    Петрушка свежая 0.5 пучок
    Сметана 2.5 ст. л.
    Соль 0.25 ч. л.
    Яйца куриные 4 шт.

    Гречаники — подавать без гарнира

    Гречаники, приготовленные по этому рецепту, следует подавать без гарнира, разве что со свежим овощным салатом, так как котлеты получаются большими, содержат в себе гречку (что уже само по себе заменяет гарнир), да ещё и с яичной начинкой — получается вполне самостоятельное, сытное блюдо для домашнего обеда! Свинину можно заменить на куриное филе, а вот яйца и сметану нужно брать домашние, чтобы начинка выглядела аппетитно и была вкусной!

    Как приготовить "Гречаники с яичной начинкой" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Для приготовления гречаников с яичной начинкой нам понадобится свиной фарш, куриные яйца, репчатый лук, гречка, панировочные сухари, свежая петрушка, масло подсолнечное рафинированное, соль, жирная домашняя сметана, чёрный молотый перец.

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Минут за 30 до начала приготовления гречаников ставим отвариваться гречку, слегка посолив воду, и параллельно отвариваем 4 яйца вкрутую. Репчатый лук чистим, измельчаем, обжариваем на подсолнечном рафинированном масле. В фарш вбиваем одно яйцо, солим и перчим его, всыпаем обжаренный лук, стараясь оставить масло на сковороде.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Добавляем в фарш слегка остывшую отваренную гречку.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Теперь тщательно перемешиваем.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Готовим яичную начинку. Отваренные яйца чистим, натираем на крупной тёрке.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Добавляем измельчённую зелень петрушки, немного соли (совсем чуть-чуть), сметану.

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Перемешиваем. Начинка готова.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Формируем гречаники. Берём часть фарша, делаем из него плоскую котлету, в середину выкладываем 2 ч. л. яичной начинки, далее поднимаем края котлеты и накрываем ещё сверху фаршем, закрывая начинку.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Обваливаем гречаники в панировочных сухарях.

    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Обжариваем на подсолнечном рафинированном масле с двух сторон на среднем огне. У меня получилось 8 гречаников большого размера. Подаём на обед со свежими овощами или овощным салатом.

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    Отзывы (3):

    Sleepy
    31 Октября 2012

    Какая красота.... 😊 Очень манящие котлетки!

    1 Ответить
    Anastasiya_Panait
    31 Октября 2012

    Спасибо, Sleepy 😊 пробуйте 😉 

    Ответить
    greenman
    12 Июля 2017

    "Котлетки" поистине монструозны. Из указанного количества продуктов у меня получилось 10 штук диаметром 12 см каждая (насколько я понял по фотографии, гречки было 150 г сухой крупы, я отварил 120 г - и по весу она сравнялась с фаршем, то есть свинины с обжаренным луком и яйцом вышло пополам с крупой).

    Начинку изменил немного: помимо яиц и сметаны добавил еще виолы 2 ст. л., петрушку разбавил укропом и выдавил 3 зубчика чеснока. Сама по себе начинка получилась превосходной, и ее остатки были съедены в качестве бутербродов.

    Спасибо за рецепт, ужин вышел позитивным. Гречневые монстры отлично пошли под светлое нефильтрованное.

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