Гречаники с яичной начинкой

Время подготовки: 30
Время приготовления: 30
Кол-во порций: 4 шт.
Вид кухни: русская европейская
Гречаники, приготовленные по этому рецепту, следует подавать без гарнира, разве что со свежим овощным салатом, так как котлеты получаются большими, содержат в себе гречку (что уже само по себе заменяет гарнир), да ещё и с яичной начинкой — получается вполне самостоятельное, сытное блюдо для домашнего обеда! Свинину можно заменить на куриное филе, а вот яйца и сметану нужно брать домашние, чтобы начинка выглядела аппетитно и была вкусной!
Шаг 1 Ссылка
Для приготовления гречаников с яичной начинкой нам понадобится свиной фарш, куриные яйца, репчатый лук, гречка, панировочные сухари, свежая петрушка, масло подсолнечное рафинированное, соль, жирная домашняя сметана, чёрный молотый перец.
Шаг 2 Ссылка
Минут за 30 до начала приготовления гречаников ставим отвариваться гречку, слегка посолив воду, и параллельно отвариваем 4 яйца вкрутую. Репчатый лук чистим, измельчаем, обжариваем на подсолнечном рафинированном масле. В фарш вбиваем одно яйцо, солим и перчим его, всыпаем обжаренный лук, стараясь оставить масло на сковороде.
Шаг 3 Ссылка
Добавляем в фарш слегка остывшую отваренную гречку.
Шаг 4 Ссылка
Теперь тщательно перемешиваем.
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Готовим яичную начинку. Отваренные яйца чистим, натираем на крупной тёрке.
Шаг 6 Ссылка
Добавляем измельчённую зелень петрушки, немного соли (совсем чуть-чуть), сметану.
Шаг 7 Ссылка
Перемешиваем. Начинка готова.
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Формируем гречаники. Берём часть фарша, делаем из него плоскую котлету, в середину выкладываем 2 ч. л. яичной начинки, далее поднимаем края котлеты и накрываем ещё сверху фаршем, закрывая начинку.
Шаг 9 Ссылка
Обваливаем гречаники в панировочных сухарях.
Шаг 10 Ссылка
Обжариваем на подсолнечном рафинированном масле с двух сторон на среднем огне. У меня получилось 8 гречаников большого размера. Подаём на обед со свежими овощами или овощным салатом.
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