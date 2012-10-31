Гречаники с яичной начинкой

Гречаники — подавать без гарнира

Гречаники, приготовленные по этому рецепту, следует подавать без гарнира, разве что со свежим овощным салатом, так как котлеты получаются большими, содержат в себе гречку (что уже само по себе заменяет гарнир), да ещё и с яичной начинкой — получается вполне самостоятельное, сытное блюдо для домашнего обеда! Свинину можно заменить на куриное филе, а вот яйца и сметану нужно брать домашние, чтобы начинка выглядела аппетитно и была вкусной!