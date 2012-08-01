Время подготовки: 5
Время приготовления: 45
Кол-во порций: 10 шт.
Вид кухни: украинская
В чём готовить: в духовке
Гречаники — один из самых вкусных символов украинской кухни. Это национальное украинское блюдо готовится из фарша и гречневой каши.
Из этой смеси формируются круглые котлеты, котрые обжариваются или запекаются в духовке до готовности, а затем дополнительно прогреваются в соусе. Существует очень много разнообразных рецептов гречаников. Их можно обжаривать на сковороде или запекать в духовке, дополнять различными соусами, в которых они будут прогреваться или подавать без соуса.
Можно вводить в состав гречаников различные овощи, грибы, а вместо мясного или куриного фарша использовать печень. Гречаники даже можно дополнительно фаршировать яйцами, зеленью с маслом или овощами. Одним словом, это настолько вкусное блюдо, что оно пользуется в Украине и за её пределами огромной популярностью. Приготовим сегодня гречаники в сметанном соусе. Это не только сытно, но и очень вкусно.
Шаг 1 Ссылка
Для приготовления гречаников нам понадобятся куриные голени, чеснок, яйцо, гречневая крупа, соль, чёрный молотый перец.
Шаг 2 Ссылка
100 грамм гречневой крупы промыть и отварить до готовности. Остудить.
Шаг 3 Ссылка
Куриные голени (600 грамм, это примерно 4 штуки среднего размера) промыть. Снять кожу и срезать мясо из кости. Из костей и кожи можно сварить насыщенный куриный бульон (нам для рецепта понадобится 350 мл такого бульона). Мясо нарезать кусочками, выложить в чашу кухонного комбайна (насадка металлический нож) и измельчить до однородной массы. Добавить половину гречневой каши и ещё раз всё хорошо измельчить.
Шаг 4 Ссылка
Вмешать ложкой остальную гречневую кашу, 1 яйцо, 1 щепотку чёрного молотого перца, 2 зубчика очищеного и пропущенного через пресс чеснока и 3 грамма соли.
Шаг 5 Ссылка
Сформировать из массы 18-20 круглых гречаников и выложить их на противень, застелённый пищевой фольгой, которая была смазана 10 мл подсолнечного масла.
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Запекать при 180*С 20 минут.
Шаг 7 Ссылка
Тем временем можно приготовить сметанный соус. Для этого нам понадобится сметана, сливочное масло, подсолнечное масло, куриный бульон, чеснок, мука, соль, лук.
Шаг 8 Ссылка
125 грамм лука очистить, нарезать кубиками и обжарить на смеси подсолнечного масла (30 мл) и сливочного масла (35 г) до лёгкой золотистости.
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Вмешать 1 ст. л. муки и прогреть 1 минуту.
Шаг 10 Ссылка
Добавить 350 мл куриного бульона, перемешать и переложить в эту смесь подготовленные гречаники. Довести до кипения и готовить, периодически переворачивая, гречаники 5 минут.
Шаг 11 Ссылка
Вмешать 4 грамма соли, 100 грамм сметаны, 25 грамм мелко нарезанной петрушки и 15 грамм мелко нарезанного укропа. Довести до кипения и сразу же снять с огня.
Шаг 12 Ссылка
Гречаники в сметанном соусе готовы к подаче.
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