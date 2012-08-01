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Гречаники в сметанном соусе

Фото Гречаники в сметанном соусе
Аватар mirsladostey
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    Время подготовки: 5 мин.

    Время приготовления: 45 мин.

    Кол-во порций: 10 шт.

    Вид кухни: украинская 

    В чём готовить: в духовке 

    Ингредиенты

    Бульон куриный 350 мл
    Крупа гречневая 100 г
    Куриная голень 600 г
    Лук репчатый 125 г
    Масло подсолнечное рафинированное 40 мл
    Масло сливочное 35 г
    Мука пшеничная 1 ст.
    Перец чёрный молотый 1 г
    Петрушка свежая 25 г
    Сметана 100 г
    Соль 7 г
    Укроп свежий 15 г
    Чеснок 4 зубчик
    Яйца куриные 1 шт.

    Тефтели из гречки с грибами

    Гречаники — один из самых вкусных символов украинской кухни. Это национальное украинское блюдо готовится из фарша и гречневой каши.

    Из этой смеси формируются круглые котлеты, котрые обжариваются или запекаются в духовке до готовности, а затем дополнительно прогреваются в соусе. Существует очень много разнообразных рецептов гречаников. Их можно обжаривать на сковороде или запекать в духовке, дополнять различными соусами, в которых они будут прогреваться или подавать без соуса.

    Можно вводить в состав гречаников различные овощи, грибы, а вместо мясного или куриного фарша использовать печень. Гречаники даже можно дополнительно фаршировать яйцами, зеленью с маслом или овощами. Одним словом, это настолько вкусное блюдо, что оно пользуется в Украине и за её пределами огромной популярностью. Приготовим сегодня гречаники в сметанном соусе. Это не только сытно, но и очень вкусно.

    Как приготовить "Гречаники в сметанном соусе" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Для приготовления гречаников нам понадобятся куриные голени, чеснок, яйцо, гречневая крупа, соль, чёрный молотый перец.

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    100 грамм гречневой крупы промыть и отварить до готовности. Остудить.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Куриные голени (600 грамм, это примерно 4 штуки среднего размера) промыть. Снять кожу и срезать мясо из кости. Из костей и кожи можно сварить насыщенный куриный бульон (нам для рецепта понадобится 350 мл такого бульона). Мясо нарезать кусочками, выложить в чашу кухонного комбайна (насадка металлический нож) и измельчить до однородной массы. Добавить половину гречневой каши и ещё раз всё хорошо измельчить.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Вмешать ложкой остальную гречневую кашу, 1 яйцо, 1 щепотку чёрного молотого перца, 2 зубчика очищеного и пропущенного через пресс чеснока и 3 грамма соли.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Сформировать из массы 18-20 круглых гречаников и выложить их на противень, застелённый пищевой фольгой, которая была смазана 10 мл подсолнечного масла.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Запекать при 180*С 20 минут.

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Тем временем можно приготовить сметанный соус. Для этого нам понадобится сметана, сливочное масло, подсолнечное масло, куриный бульон, чеснок, мука, соль, лук.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    125 грамм лука очистить, нарезать кубиками и обжарить на смеси подсолнечного масла (30 мл) и сливочного масла (35 г) до лёгкой золотистости.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Вмешать 1 ст. л. муки и прогреть 1 минуту.

    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Добавить 350 мл куриного бульона, перемешать и переложить в эту смесь подготовленные гречаники. Довести до кипения и готовить, периодически переворачивая, гречаники 5 минут.

    Шаг 11 Ссылка

    Фото к шагу 11

    Вмешать 4 грамма соли, 100 грамм сметаны, 25 грамм мелко нарезанной петрушки и 15 грамм мелко нарезанного укропа. Довести до кипения и сразу же снять с огня.

    Шаг 12 Ссылка

    Фото к шагу 12

    Гречаники в сметанном соусе готовы к подаче.

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