Тефтели из гречки с грибами

Гречаники — один из самых вкусных символов украинской кухни. Это национальное украинское блюдо готовится из фарша и гречневой каши.

Из этой смеси формируются круглые котлеты, котрые обжариваются или запекаются в духовке до готовности, а затем дополнительно прогреваются в соусе. Существует очень много разнообразных рецептов гречаников. Их можно обжаривать на сковороде или запекать в духовке, дополнять различными соусами, в которых они будут прогреваться или подавать без соуса.

Можно вводить в состав гречаников различные овощи, грибы, а вместо мясного или куриного фарша использовать печень. Гречаники даже можно дополнительно фаршировать яйцами, зеленью с маслом или овощами. Одним словом, это настолько вкусное блюдо, что оно пользуется в Украине и за её пределами огромной популярностью. Приготовим сегодня гречаники в сметанном соусе. Это не только сытно, но и очень вкусно.