Шведские булочки с корицей

Время подготовки: 40
Время приготовления: 40
Кол-во порций: 5 шт.
Вид кухни: европейская
В чём готовить: в духовке
Помните знаменитую фразу Карлсона: "А мы тут плюшками балуемся..."? А хотите попробовать плюшки, которыми они баловались? Тогда рецепт шведских булочек специально для вас.
В базовом рецепте указана корица. Если вы её не любите (как большая часть моей семьи), то можно печь без неё, а ещё вкуснее будет с измельчёнными орешками.
Шаг 1 Ссылка
Приготовить ингредиенты: мука (500 г), сахар (50 г), дрожжи (5 г), вода (300 мл).
Шаг 2 Ссылка
Поставить воду (300 мл) на медленный огонь, положить туда сливочное масло (50 г) и помешивать пока не растает масло. Снять с огня и дать немного остыть (3-5 минут).
Шаг 3 Ссылка
Добавить сахар (50 г) и дрожжи (5 г), перемешать.
Шаг 4 Ссылка
Добавить муку (500 г) и вымесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить на тёплое место на 30-40 минут.
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Подготовить начинку: сахар (50 г), сливочное масло (50 г) растопить, корица (10 г). Включить духовку на 200°C.
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Разделить тесто на 2 половины (так легче работать). Присыпать доску мукой (1 ст.л.), раскатать из одной половины теста пласт, посыпать сахаром (25 г) и корицей (5 г).
Шаг 7 Ссылка
Скрутить в рулет и нарезрезать примерно по 2 см. Низ рулета не защипывать! Верх слегка развернуть как розу. Уложить на противень устеленный пергаментом.
Шаг 8 Ссылка
Дать постоять 10-15 минут и смазать яичным желтком.
Шаг 9 Ссылка
Выпекать примерно 25-30 минут. Шведские булочки или Плюшки Карлсона готовы!
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