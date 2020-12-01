Шведские булочки с корицей

Шведские плюшки с корицей

Помните знаменитую фразу Карлсона: "А мы тут плюшками балуемся..."? А хотите попробовать плюшки, которыми они баловались? Тогда рецепт шведских булочек специально для вас.

В базовом рецепте указана корица. Если вы её не любите (как большая часть моей семьи), то можно печь без неё, а ещё вкуснее будет с измельчёнными орешками.