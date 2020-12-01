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Шведские булочки с корицей

Фото Шведские булочки с корицей
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    Время подготовки: 40 мин.

    Время приготовления: 40 мин.

    Кол-во порций: 5 шт.

    Вид кухни: европейская 

    В чём готовить: в духовке 

    Ингредиенты

    Тесто
    Вода 300 мл
    Дрожжи сухие 5 г
    Масло сливочное 50 г
    Мука пшеничная 500 г
    Сахар 50 г
    Начинка
    Корица молотая 10 г
    Масло сливочное 50 г
    Сахар 50 г
    Дополнительно
    Желтки куриные 1 шт.
    Мука пшеничная 50 г

    Шведские плюшки с корицей

    Помните знаменитую фразу Карлсона: "А мы тут плюшками балуемся..."? А хотите попробовать плюшки, которыми они баловались? Тогда рецепт шведских булочек специально для вас.

    В базовом рецепте указана корица. Если вы её не любите (как большая часть моей семьи), то можно печь без неё, а ещё вкуснее будет с измельчёнными орешками.

    Как приготовить "Шведские булочки с корицей" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Приготовить ингредиенты: мука (500 г), сахар (50 г), дрожжи (5 г), вода (300 мл).

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Поставить воду (300 мл) на медленный огонь, положить туда сливочное масло (50 г) и помешивать пока не растает масло. Снять с огня и дать немного остыть (3-5 минут).

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Добавить сахар (50 г) и дрожжи (5 г), перемешать.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Добавить муку (500 г) и вымесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить на тёплое место на 30-40 минут.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Подготовить начинку: сахар (50 г), сливочное масло (50 г) растопить, корица (10 г). Включить духовку на 200°C.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Разделить тесто на 2 половины (так легче работать). Присыпать доску мукой (1 ст.л.), раскатать из одной половины теста пласт, посыпать сахаром (25 г) и корицей (5 г).

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Скрутить в рулет и нарезрезать примерно по 2 см. Низ рулета не защипывать! Верх слегка развернуть как розу. Уложить на противень устеленный пергаментом.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Дать постоять 10-15 минут и смазать яичным желтком.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Выпекать примерно 25-30 минут. Шведские булочки или Плюшки Карлсона готовы!

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    Отзывы (2):

    Вера
    01 Декабря 2020

    Мне настолько понравилось,что я выложила Вас в  одноклассники.

    Ответить
    webcook
    01 Декабря 2020

    Спасибо)))

    Приятного аппетита

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