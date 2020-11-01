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Блины из куриной печени на сметане

Фото Блины из куриной печени на сметане
Аватар Наталья Тамаева
автор

    Время подготовки: 10 мин.

    Время приготовления: 10 мин.

    Кол-во порций: 2 шт.

    Вид кухни: русская 

    Ингредиенты

    Куриная печень 300 г
    Масло топлёное 15 г
    Сметана 25 г
    Соль 7 г
    Яйца куриные 2 шт.

    Блины из печени на сметаны

    Предлагаю вам приготовить новое блюдо из полезной печени. Блины из куриной печени и сметаны вкусны самостоятельно. Из них можно сделать печеночный тортик с вашими любимыми начинками. Даже просто сдобрив такие блины мягким сливочным маслом, мы получим всю пользу печени и нежный сливочный вкус такого бутерброда.

    Как приготовить "Блины из куриной печени на сметане" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Подготовим куриную печень, яйца, сметану и соль.

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Из куриной печени (300 г), яиц (2 шт.), сметаны (25 г) сделаем в блендере тесто.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Добавим в печеночное тесто соль (7 г) и хорошо перемешаем.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Разогреем сковороду, смажем её топлёным маслом (15 г). Будем печь блинчики. Их количество зависит от диаметра сковороды.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Будем переворачивать печеночные блинчики по полной готовности нижней стороны.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Довольно быстро готова стопочка печеночных блинчиков. Они вкусны в горячем и в холодном виде.

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