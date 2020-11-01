Блины из куриной печени на сметане

Блины из печени на сметаны

Предлагаю вам приготовить новое блюдо из полезной печени. Блины из куриной печени и сметаны вкусны самостоятельно. Из них можно сделать печеночный тортик с вашими любимыми начинками. Даже просто сдобрив такие блины мягким сливочным маслом, мы получим всю пользу печени и нежный сливочный вкус такого бутерброда.