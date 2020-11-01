Блины из куриной печени на сметане

Время подготовки: 10
Время приготовления: 10
Кол-во порций: 2 шт.
Вид кухни: русская
Предлагаю вам приготовить новое блюдо из полезной печени. Блины из куриной печени и сметаны вкусны самостоятельно. Из них можно сделать печеночный тортик с вашими любимыми начинками. Даже просто сдобрив такие блины мягким сливочным маслом, мы получим всю пользу печени и нежный сливочный вкус такого бутерброда.
Шаг 1 Ссылка
Подготовим куриную печень, яйца, сметану и соль.
Шаг 2 Ссылка
Из куриной печени (300 г), яиц (2 шт.), сметаны (25 г) сделаем в блендере тесто.
Шаг 3 Ссылка
Добавим в печеночное тесто соль (7 г) и хорошо перемешаем.
Шаг 4 Ссылка
Разогреем сковороду, смажем её топлёным маслом (15 г). Будем печь блинчики. Их количество зависит от диаметра сковороды.
Шаг 5 Ссылка
Будем переворачивать печеночные блинчики по полной готовности нижней стороны.
Шаг 6 Ссылка
Довольно быстро готова стопочка печеночных блинчиков. Они вкусны в горячем и в холодном виде.
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