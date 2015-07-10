Лимонад из лимонов

Время приготовления: 7
Кол-во порций: 12 шт.
Вид кухни: авторская (фьюжн) турецкая
Назначение: Для детей Вегетарианство Быстро и просто
Холодный лимонад — это не то, чтобы описание готового продукта (логично! а что, многие пьют лимонад тёплым?), а ёмкая характеристика способа приготовления. Его рецепт я нашла много лет назад в сети, правда, с абсолютно другим соотношением ингредиентов. Якобы, именно такую методику описали нашей туристке в турецком отеле.
Правда или нет, не знаю, но у холодного способа приготовления лимонада есть несколько очевидных преимуществ:
1) Он не требует гонять плиту в те дни, когда и без того жарко. Согласитесь, как-то немного обидно нагревать кухню для того, чтобы приготовить охладительные напитки, которые пользуются популярностью именно в самую жару.
2) В сравнении с о многими способами приготовления лимонада, с подогревом чего бы то ни было, этот, строго говоря, отнимает у хозяйки меньше времени (если не считать мытья мясорубки).
К минусам я бы отнесла:
1) Мытье мясорубки;
2) 5 часов ожидания. Правда, у подогреваемых лимонадов тоже приходится ждать, пока они остынут, а потом их охлаждать. Так что тут — почти ничья.
Вкусовая особенность этого лимонада — выраженный оттенок цедры. Если вы его не любите, то способ вам не проходит, либо требует сильных изменений, существенно замедляющих скорость приготовления.
В том рецепте, который когда-то послужил прототипом для моего, фигурировали, кажется, ёмкости объёмом 7 л. У меня в хозяйстве таких не водится, так что я примерно пересчитала ингредиенты на свою самую большую 4 л бутылку, а вы, соответственно, можете пропорционально пересчитать на свою. Соотношения приблизительны. У меня дано то количество сахара, при котором лимонад будет обладать не сладким, а выражено кислым вкусом. Самое главное тут — принцип.
Шаг 1 Ссылка
Итак, нам нужна холодная вода, большая ёмкость, способная её вместить (а лучше — 2 примерно одинаковые по объёму ёмкости), сахарный песок и лимоны, которые не опрыскивались ядохимикатами. Если таких нет, но вас это не останавливает, тогда время приготовления увеличивается — лимоны нужно предварительно ошпарить кипятком и протереть чем-нибудь махрово-шершавым.
Шаг 2 Ссылка
Лимоны нарезаем на куски, которые влезают в горловину вашей мясорубки.
Шаг 3 Ссылка
Пропускаем лимоны через мясорубку (для хорошей, электрической, дел тут — на 1 минуту, её, в самом деле, мыть дольше!). Смешиваем их с сахаром.
Шаг 4 Ссылка
Заливаем лимоны с сахаром водой и ставим кастрюлю в холодильник минимум на 4, максимум на 6 часов. Это, конечно, зависит ещё от стартовой температуры воды и температуры холодильника, в более холодных можно продержать и дольше, поэкспериментируйте со своим сами. Просто если передержать, то там получается уже не кисло, а горько.
Шаг 5 Ссылка
Когда жидкость достигнет нравящейся вам интенсивности вкуса — отцеживаем лимонную труху — и уже можно пить!
Шаг 6 Ссылка
Хранить этот лимонад, конечно, тоже лучше в холодильнике, зато к употреблению он однозначно будет готов прямо сразу после процеживания.
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