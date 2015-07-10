Приготовим домашний лимонад из лимонов

Холодный лимонад — это не то, чтобы описание готового продукта (логично! а что, многие пьют лимонад тёплым?), а ёмкая характеристика способа приготовления. Его рецепт я нашла много лет назад в сети, правда, с абсолютно другим соотношением ингредиентов. Якобы, именно такую методику описали нашей туристке в турецком отеле.

Правда или нет, не знаю, но у холодного способа приготовления лимонада есть несколько очевидных преимуществ:

1) Он не требует гонять плиту в те дни, когда и без того жарко. Согласитесь, как-то немного обидно нагревать кухню для того, чтобы приготовить охладительные напитки, которые пользуются популярностью именно в самую жару.

2) В сравнении с о многими способами приготовления лимонада, с подогревом чего бы то ни было, этот, строго говоря, отнимает у хозяйки меньше времени (если не считать мытья мясорубки).

К минусам я бы отнесла:

1) Мытье мясорубки;

2) 5 часов ожидания. Правда, у подогреваемых лимонадов тоже приходится ждать, пока они остынут, а потом их охлаждать. Так что тут — почти ничья.

Вкусовая особенность этого лимонада — выраженный оттенок цедры. Если вы его не любите, то способ вам не проходит, либо требует сильных изменений, существенно замедляющих скорость приготовления.

В том рецепте, который когда-то послужил прототипом для моего, фигурировали, кажется, ёмкости объёмом 7 л. У меня в хозяйстве таких не водится, так что я примерно пересчитала ингредиенты на свою самую большую 4 л бутылку, а вы, соответственно, можете пропорционально пересчитать на свою. Соотношения приблизительны. У меня дано то количество сахара, при котором лимонад будет обладать не сладким, а выражено кислым вкусом. Самое главное тут — принцип.