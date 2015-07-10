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Лимонад из лимонов

Фото Лимонад из лимонов
Аватар magnago
автор

    Время приготовления: 7 мин.

    Кол-во порций: 12 шт.

    Вид кухни: авторская (фьюжн) турецкая 

    Назначение: Для детей Вегетарианство Быстро и просто 

    Ингредиенты

    Вода кипячёная 4000 мл
    Лимон 450 г
    Сахар 120 г

    Приготовим домашний лимонад из лимонов

    Холодный лимонад — это не то, чтобы описание готового продукта (логично! а что, многие пьют лимонад тёплым?), а ёмкая характеристика способа приготовления. Его рецепт я нашла много лет назад в сети, правда, с абсолютно другим соотношением ингредиентов. Якобы, именно такую методику описали нашей туристке в турецком отеле.

    Правда или нет, не знаю, но у холодного способа приготовления лимонада есть несколько очевидных преимуществ:

    1) Он не требует гонять плиту в те дни, когда и без того жарко. Согласитесь, как-то немного обидно нагревать кухню для того, чтобы приготовить охладительные напитки, которые пользуются популярностью именно в самую жару.

    2) В сравнении с о многими способами приготовления лимонада, с подогревом чего бы то ни было, этот, строго говоря, отнимает у хозяйки меньше времени (если не считать мытья мясорубки).

    К минусам я бы отнесла:

    1) Мытье мясорубки;

    2) 5 часов ожидания. Правда, у подогреваемых лимонадов тоже приходится ждать, пока они остынут, а потом их охлаждать. Так что тут — почти ничья.

    Вкусовая особенность этого лимонада — выраженный оттенок цедры. Если вы его не любите, то способ вам не проходит, либо требует сильных изменений, существенно замедляющих скорость приготовления.

    В том рецепте, который когда-то послужил прототипом для моего, фигурировали, кажется, ёмкости объёмом 7 л. У меня в хозяйстве таких не водится, так что я примерно пересчитала ингредиенты на свою самую большую 4 л бутылку, а вы, соответственно, можете пропорционально пересчитать на свою. Соотношения приблизительны. У меня дано то количество сахара, при котором лимонад будет обладать не сладким, а выражено кислым вкусом. Самое главное тут — принцип.

    Как приготовить "Лимонад из лимонов" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Итак, нам нужна холодная вода, большая ёмкость, способная её вместить (а лучше — 2 примерно одинаковые по объёму ёмкости), сахарный песок и лимоны, которые не опрыскивались ядохимикатами. Если таких нет, но вас это не останавливает, тогда время приготовления увеличивается — лимоны нужно предварительно ошпарить кипятком и протереть чем-нибудь махрово-шершавым.

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Лимоны нарезаем на куски, которые влезают в горловину вашей мясорубки.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Пропускаем лимоны через мясорубку (для хорошей, электрической, дел тут — на 1 минуту, её, в самом деле, мыть дольше!). Смешиваем их с сахаром.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Заливаем лимоны с сахаром водой и ставим кастрюлю в холодильник минимум на 4, максимум на 6 часов. Это, конечно, зависит ещё от стартовой температуры воды и температуры холодильника, в более холодных можно продержать и дольше, поэкспериментируйте со своим сами. Просто если передержать, то там получается уже не кисло, а горько.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Когда жидкость достигнет нравящейся вам интенсивности вкуса — отцеживаем лимонную труху — и уже можно пить!

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Хранить этот лимонад, конечно, тоже лучше в холодильнике, зато к употреблению он однозначно будет готов прямо сразу после процеживания.

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    Отзывы (17):

    Iv Olendr
    10 Июля 2015

    И из этого лимонада можно приготовить щербет, если кто не пьёт кислого. Но мне прямо сейчас захотелось стаканчик по твоему рецепту. +1, Наташа

    1 Ответить
    magnago
    10 Июля 2015

    Прикинь, а я как раз сижу, потягиваю… только из бутылочки. Я его себе по бутылкам разливаю, там же много. И лежа их в холодильник.

    Ответить
    andgi
    11 Июля 2015

    Наташа, лимонад классный и фотка просто прелесть! Я тоже готовлю лимонад не первый год, вот в этом сезоне ещё ни разу его не готовила, так как погода была неустойчивая.

    1 Ответить
    magnago
    11 Июля 2015

    Не, нас в этом году уже во всю печет, и серьезно. Клубника - аж черная! 😆

    Ответить
    Tanusha
    11 Июля 2015

    Отличный рецепт летнего напитка!:+1: Мне нравятся лимоны в напитках - и горчинка, и аромат, и жажду утоляет.

    1 Ответить
    magnago
    11 Июля 2015

    А у меня еще и кислотность сильно пониженная, так что я их пью круглый год и в самых разных видах. Если не дома прихватывает, а в поездке - то, представь, просто покупаю лимон и выдавливаю его в бутылку с питьевой водой. Так что эта концепция холодного лимонада мне сразу как-то на душу легла. 😏😊

    Ответить
    Tanusha
    11 Июля 2015

    Я прочла, что утром нужно выпивать стакан воды с соком лимона (ст.л.). отлично! Может тебе подойдет - превентивно нормализовать состояние.

    Ответить
    magnago
    11 Июля 2015

    А ты знаешь, можно! Лимоны или лаймы у меня в холодильнике все равно не переводятся, почему бы употреблять их и не по утрам с водой?! 😄 Спасибо за совет, обязательно опробую.

    Ответить
    Anna_A
    11 Июля 2015

    Лимон - уникальный плод, "оживляет" любое блюдо-напиток:+1: Нужный рецепт, особенно, в жуткий зной. Я тоже практикую бросать дольки или добавлять сок в любую воду 😊

    Ответить
    magnago
    11 Июля 2015

    Мне еще у Святого Источника раньше очень нравилась вода с цедровой отдушкой: на вкус вообще без кислины, но аромат был. Только, по-моему, ее уже несколько лет, как нет. Очень интересно: как делали?

    Ответить
    Raffaellka
    11 Июля 2015

    Ооо, как это сейчас актуально... в наши + 50, просто живительная влага))) Название меня насмешило)) 

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    magnago
    11 Июля 2015

    Ну, мое титульное название было "холодный лимонад". 😊 "Из лимонов" - это выбор администратора. С другой стороны - а ты пробегись по тому, что у нас в подборке "Домашние лимонады" - там серьезно нет именно лимонада из ТОЛЬКО лимонов!!! 😆 

    Ответить
    elena_hramowa
    11 Июля 2015

    какой цвет интересный получается,не прозрачный😄, но состав мне тоже нравится, уважаю лимоны. у меня тоже они круглый год в ходу.:+1:

    1 Ответить
    magnago
    13 Июля 2015

    Ага, размолотые лимоны такую вот муть дают.

    Ответить
    painkiller
    13 Июля 2015

    Классный и просто рецепт домашнего лимонада из лимонов. Спасибо за рецептик будем пробовать. 

    1 Ответить
    magnago
    13 Июля 2015

    Ну, если на "попробовать", то количество нужно сииииильно уменьшать - там таки 4 литра!… 😆

    Ответить
    Zoya
    15 Июля 2015

    Именно то, что нужно в летнюю жару!!  Полезно и вкусно!💐 Будем пробовать.

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