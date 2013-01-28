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Запечённый печёночный паштет

Фото Запечённый печёночный паштет
Аватар Anastasiya_Panait
автор

    Время подготовки: 25 мин.

    Время приготовления: 1 час

    Кол-во порций: 6 шт.

    Вид кухни: европейская 

    Назначение: Праздничные блюда 

    В чём готовить: в духовке 

    Ингредиенты

    Куриный окорочок 200 г
    Лавровый лист 6 шт.
    Лук фиолетовый 1 шт.
    Морковь 1 шт.
    Перец чёрный молотый 0.3 ч. л.
    Сало свежее 250 г
    Свиная печень 400 г
    Соль 1 ч. л.

    Паштет в духовке

    Это не просто печёночный паштет! Свиная печень дополняется куриным мясом и салом со значительной прослойкой мяса, поэтому вкус у готового паштета получается не насыщенный печёночный, а скорее смешанный, но с преобладанием печёночного.

    Такой паштет нужно подавать к столу, нарезая тонкими ломтиками, в уже остывшем виде — это можно сделать легко, но если резать паштет тёплым (или ещё хуже — горячим), то есть вероятность, что он будет распадаться... Вкус самого запеченного паштета мне очень понравился, лавровый лист дал слегка уловимую пряную характерную нотку, а овощи (лук и морковь) — аромат и лёгкую овощную сладость. Паштет отличный, рекомендую!

    Как приготовить "Запечённый печёночный паштет" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Для приготовления паштета нам понадобится свиная печень, куриный окорочок, свежее сало с хорошей мясной прослойкой, большая морковь, фиолетовый лук, лавровый лист, соль, чёрный молотый перец. Дополнительно нам понадобится узкая прямоугольная форма («кирпичик») для запекания паштета и пергамент для выпечки.

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Свиную печень моем, обсушиваем бумажным полотенцем, с окорочка снимаем мясо вместе с кожицей. Нарезаем маленькими кусочками печень, куриное мясо, сало.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Пропускаем через мясорубку кусочки печени, куриного мяса и сала.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Лук и морковь чистим, нарезаем небольшими кусочками.

    Как резать лук без слёз

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Также пропускаем через мясорубку и добавляем к остальным ингредиентам.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Тщательно перемешиваем массу для паштета, всыпаем соль и чёрный молотый перец.

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Ещё раз перемешиваем.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    На дно узкой прямоугольной формы для запекания паштета выкладываем лист пергамента для выпечки так, чтобы края свисали по обе стороны. Далее выкладываем в форму подготовленную паштетную массу, разравниваем поверхность, на которую выкладываем лавровые листы.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Теперь следует закрыть паштетную массу свисающим по обе стороны пергаментом для выпечки — сначала закрыть с одной стороны, плотно прижимая пергамент к поверхности, а затем также с другой.

    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Ставим форму в предварительно разогретую до 180°C духовку и выпекаем 1 час. Когда паштет будет готов, даём ему полностью остыть, затем вынимаем из формы и освобождаем от бумаги. Паштет можно также поставить на некоторое время под гнёт, чтобы в дальнейшем удобнее было нарезать.

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    Отзывы (13):

    SimaSS
    28 Января 2013

    Выглядит очень привлекательно и аппетитно, попробую обязательно!)))

    1 Ответить
    Anastasiya_Panait
    28 Января 2013

    на здоровье!☺ 

    1 Ответить
    mirsladostey
    28 Января 2013

    Интересный паштет - надо попробовать 

    1 Ответить
    Anastasiya_Panait
    28 Января 2013

    его стоит попробовать!😊 😊

    1 Ответить
    Ялога
    18 Марта 2013
    После часа приготовления осталось много сока. Его сливать или пусть пропитается.
    Ответить
    Anastasiya_Panait
    18 Марта 2013

    сливайте! пусть остынет-лучше под небольшим гнётом, до полного остывания, а потом кушайте(остывая под гнётом, паштет в дальнейшем будет нарезаться более аккуратно, не распадаться, хотя и без него резался нормально). 

    Ответить
    Ялога
    19 Марта 2013

    Спасибо за рецепт. Паштет получился обалденный. Сок я слила сразу. И на ужин и на завтрак подходит. Муж в восторге, хотя печенку не особенно любит:)

    1 Ответить
    Anastasiya_Panait
    19 Марта 2013

    отлично, я очень рада, что паштет понравился😊! спасибо большое, что отписались 😊

    Ответить
    Ната
    09 Февраля 2014

    Очень нравится этот паштет. Готовлю постоянно. Муж в восторге)

    Ответить
    Галина
    10 Апреля 2016

    Лавровый лист дал горечь(((( так что мне не понравился(((

    Ответить
    Татьяна
    02 Сентября 2020

    А час это не много?Не получится ли он сухой?

    Ответить
    Kyrylo
    02 Сентября 2020

    в самый раз

    Ответить
    Юрий
    02 Сентября 2020

    ну... духовки у всех разные, нужно по своей ориентироваться

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