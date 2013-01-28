Запечённый печёночный паштет

Паштет в духовке

Это не просто печёночный паштет! Свиная печень дополняется куриным мясом и салом со значительной прослойкой мяса, поэтому вкус у готового паштета получается не насыщенный печёночный, а скорее смешанный, но с преобладанием печёночного.

Такой паштет нужно подавать к столу, нарезая тонкими ломтиками, в уже остывшем виде — это можно сделать легко, но если резать паштет тёплым (или ещё хуже — горячим), то есть вероятность, что он будет распадаться... Вкус самого запеченного паштета мне очень понравился, лавровый лист дал слегка уловимую пряную характерную нотку, а овощи (лук и морковь) — аромат и лёгкую овощную сладость. Паштет отличный, рекомендую!