Запечённый печёночный паштет

Время подготовки: 25
Время приготовления: 1
Кол-во порций: 6 шт.
Вид кухни: европейская
Назначение: Праздничные блюда
В чём готовить: в духовке
Это не просто печёночный паштет! Свиная печень дополняется куриным мясом и салом со значительной прослойкой мяса, поэтому вкус у готового паштета получается не насыщенный печёночный, а скорее смешанный, но с преобладанием печёночного.
Такой паштет нужно подавать к столу, нарезая тонкими ломтиками, в уже остывшем виде — это можно сделать легко, но если резать паштет тёплым (или ещё хуже — горячим), то есть вероятность, что он будет распадаться... Вкус самого запеченного паштета мне очень понравился, лавровый лист дал слегка уловимую пряную характерную нотку, а овощи (лук и морковь) — аромат и лёгкую овощную сладость. Паштет отличный, рекомендую!
Шаг 1 Ссылка
Для приготовления паштета нам понадобится свиная печень, куриный окорочок, свежее сало с хорошей мясной прослойкой, большая морковь, фиолетовый лук, лавровый лист, соль, чёрный молотый перец. Дополнительно нам понадобится узкая прямоугольная форма («кирпичик») для запекания паштета и пергамент для выпечки.
Шаг 2 Ссылка
Свиную печень моем, обсушиваем бумажным полотенцем, с окорочка снимаем мясо вместе с кожицей. Нарезаем маленькими кусочками печень, куриное мясо, сало.
Шаг 3 Ссылка
Пропускаем через мясорубку кусочки печени, куриного мяса и сала.
Шаг 4 Ссылка
Лук и морковь чистим, нарезаем небольшими кусочками.
Шаг 5 Ссылка
Также пропускаем через мясорубку и добавляем к остальным ингредиентам.
Шаг 6 Ссылка
Тщательно перемешиваем массу для паштета, всыпаем соль и чёрный молотый перец.
Шаг 7 Ссылка
Ещё раз перемешиваем.
Шаг 8 Ссылка
На дно узкой прямоугольной формы для запекания паштета выкладываем лист пергамента для выпечки так, чтобы края свисали по обе стороны. Далее выкладываем в форму подготовленную паштетную массу, разравниваем поверхность, на которую выкладываем лавровые листы.
Шаг 9 Ссылка
Теперь следует закрыть паштетную массу свисающим по обе стороны пергаментом для выпечки — сначала закрыть с одной стороны, плотно прижимая пергамент к поверхности, а затем также с другой.
Шаг 10 Ссылка
Ставим форму в предварительно разогретую до 180°C духовку и выпекаем 1 час. Когда паштет будет готов, даём ему полностью остыть, затем вынимаем из формы и освобождаем от бумаги. Паштет можно также поставить на некоторое время под гнёт, чтобы в дальнейшем удобнее было нарезать.
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