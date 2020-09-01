Простое шоколадное печенье «Шоколадный шик»

Самый простой и лёгкий рецепт. Печенье получается мягким внутри и с хрустящей корочкой. Готовится быстро, что идеально для повседневной готовки. За счёт большого количества какао получается идеальный шоколадный вкус.

Из данного количества ингредиентов получается примерно 20 печенек. Как раз для вечернего чаепития, для семьи из 4 человек. Но приготовить такое шоколадное печенье можно и перед приходом гостей.