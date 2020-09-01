Печенье «Шоколадный шик»

Время подготовки: 10
Время приготовления: 30
Кол-во порций: 4 шт.
Вид кухни: русская европейская
Назначение: Для детей
В чём готовить: в духовке
Самый простой и лёгкий рецепт. Печенье получается мягким внутри и с хрустящей корочкой. Готовится быстро, что идеально для повседневной готовки. За счёт большого количества какао получается идеальный шоколадный вкус.
Из данного количества ингредиентов получается примерно 20 печенек. Как раз для вечернего чаепития, для семьи из 4 человек. Но приготовить такое шоколадное печенье можно и перед приходом гостей.
Шаг 1 Ссылка
Отмерьте все продукты. Сливочное масло (60 г) достаньте заранее, оно должно быть мягким. Также потребуется мука в/с (170 г), сахар (150 г), какао-порошок (50 г), яйца (2 шт.), разрыхлитель (10 г).
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Шаг 2 Ссылка
Смешайте все сухие ингредиенты в миске (в той, что будете потом замешивать тесто).
Шаг 3 Ссылка
Отдельно взбейте венчиком яйца (2 шт.).
Шаг 4 Ссылка
К сухой смеси добавьте взбитые яйца и мягкое сливочное масло (60 г). Может показаться, что не хватает жидких ингредиентов, но не спешите ничего добавлять. Замесите тесто вручную и вы увидите, что всего хватает! Тесто получится крутым, мягким, хорошо держит форму. Уберите его в холодильник на 30-40 минут.
Шаг 5 Ссылка
Достаньте тесто и, отщипывая небольшие кусочки, скатайте шарики. Слегка приплюсните их и выложите на противень (если выкладываете на пергамент, то маслом смазывать не надо). Отправьте в духовку на 15 минут при 180 °С.
Шаг 6 Ссылка
Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой (10 г), а можно оставить, как есть. Оба варианта вкусные!
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