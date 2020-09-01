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Печенье «Шоколадный шик»

Фото Печенье «Шоколадный шик»
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    Время подготовки: 10 мин.

    Время приготовления: 30 мин.

    Кол-во порций: 4 шт.

    Вид кухни: русская европейская 

    Назначение: Для детей 

    В чём готовить: в духовке 

    Ингредиенты

    Какао порошок 50 г
    Масло сливочное 60 г
    Мука пшеничная высшего сорта 00 170 г
    Разрыхлитель 10 г
    Сахар 150 г
    Сахарная пудра 10 г
    Яйца куриные 2 шт.

    Простое шоколадное печенье «Шоколадный шик»

    Самый простой и лёгкий рецепт. Печенье получается мягким внутри и с хрустящей корочкой. Готовится быстро, что идеально для повседневной готовки. За счёт большого количества какао получается идеальный шоколадный вкус.

    Из данного количества ингредиентов получается примерно 20 печенек. Как раз для вечернего чаепития, для семьи из 4 человек. Но приготовить такое шоколадное печенье можно и перед приходом гостей.

    Как приготовить "Печенье «Шоколадный шик»" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Отмерьте все продукты. Сливочное масло (60 г) достаньте заранее, оно должно быть мягким. Также потребуется мука в/с (170 г), сахар (150 г), какао-порошок (50 г), яйца (2 шт.), разрыхлитель (10 г).

    Как сделать сливочное масло в домашних условиях

    Как быстро размягчить сливочное масло

    Как проверить свежесть яиц

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Смешайте все сухие ингредиенты в миске (в той, что будете потом замешивать тесто).

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Отдельно взбейте венчиком яйца (2 шт.).

    Как взбить яйца в пену

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    К сухой смеси добавьте взбитые яйца и мягкое сливочное масло (60 г). Может показаться, что не хватает жидких ингредиентов, но не спешите ничего добавлять. Замесите тесто вручную и вы увидите, что всего хватает! Тесто получится крутым, мягким, хорошо держит форму. Уберите его в холодильник на 30-40 минут.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Достаньте тесто и, отщипывая небольшие кусочки, скатайте шарики. Слегка приплюсните их и выложите на противень (если выкладываете на пергамент, то маслом смазывать не надо). Отправьте в духовку на 15 минут при 180 °С.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой (10 г), а можно оставить, как есть. Оба варианта вкусные!

    Как сделать сахарную пудру

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