Говяжье сердце в мультиварке

Готовим говяжье сердце тушёное в мультиварке

Говяжье сердце относится к субпродуктам, это жёсткая мышца, которая довольно долго варится. Перед приготовлением необходимо сердце тщательно промыть, удалив остатки крови и можно готовить. Обычно я использую сердце для начинок пирогов и пирожков, но в этот раз потушила. В таком виде к сердцу можно подавать любой гарнир или сырые овощи.

Готовила в мультиварке с функцией скороварки, приготовление заняло 45 минут, в обычной мультиварке времени потребуется больше, но блюдо будет такое же вкусное. Рекомендую!