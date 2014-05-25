Время подготовки: 10
Время приготовления: 1
Кол-во порций: 7 шт.
Вид кухни: украинская русская
В чём готовить: в мультиварке
Говяжье сердце относится к субпродуктам, это жёсткая мышца, которая довольно долго варится. Перед приготовлением необходимо сердце тщательно промыть, удалив остатки крови и можно готовить. Обычно я использую сердце для начинок пирогов и пирожков, но в этот раз потушила. В таком виде к сердцу можно подавать любой гарнир или сырые овощи.
Готовила в мультиварке с функцией скороварки, приготовление заняло 45 минут, в обычной мультиварке времени потребуется больше, но блюдо будет такое же вкусное. Рекомендую!
Шаг 1 Ссылка
Приготовим всё необходимое: сердце, овощи, специи томатную пасту, растительное масло.
Шаг 2 Ссылка
Сердце промыть от остатков крови, удалить жир, плёнки соединительную ткань от сосудов. Нарезать на полоски.
Шаг 3 Ссылка
В мультиварке выставить режим «жарить». В мультиварке PHILIPS HD 2178, в которой я готовлю, этому режиму соответствует режим «рагу», установим время 18 минут.
Шаг 4 Ссылка
Влить в чашу масло, разогреть его и всыпать смесь перцев.
Шаг 5 Ссылка
Добавить нарезанный лук.
Шаг 6 Ссылка
Обжарить.
Шаг 7 Ссылка
Выложить в чашу сердце и продолжать жарить.
Шаг 8 Ссылка
Добавить морковь нарезанную кубиками, продолжая жарить.
Шаг 9 Ссылка
Выложить томатную пасту, перемешать и обжаривать.
Шаг 10 Ссылка
Влить 1,5 стакана кипятка. Осторожно, не обожгитесь паром! Добавить соль, гвоздику и чёрный перец горошком. Закрыть крышкой.
Шаг 11 Ссылка
Т.к моя мультиварка имеет режим «скороварка», то выставлю режим «мясо» в функции скороварки и включится стандартная программа на 30 минут. Под давлением сердце за это время будет полностью готово и станет мягким. В случае с обычной мультиваркой нужно выставить режим «тушение» на 1,30-2 часа .
Шаг 12 Ссылка
Когда прозвучит звуковой сигнал блюдо готово, осталось добавить только сухой чабрец и сельдерей, закрыть крышкой в режиме «подогрев» на 10 минут.
Шаг 13 Ссылка
Говяжье сердце в мультиварке готово. Подавать можно с любым гарниром.
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