ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
Главная Рецепты Мясо и птицаБлюда из субпродуктов

Говяжье сердце в мультиварке

Фото Говяжье сердце в мультиварке
Аватар Sea Star
автор

    Время подготовки: 10 мин.

    Время приготовления: 1 час

    Кол-во порций: 7 шт.

    Вид кухни: украинская русская 

    В чём готовить: в мультиварке 

    Ингредиенты

    Гвоздика 2 шт.
    Говяжье сердце 800 г
    Лук репчатый 2 шт.
    Масло подсолнечное рафинированное 30 мл
    Морковь 2 шт.
    Перец чёрный горошком 4 шт.
    Сельдерей сушёный 1 ч. л.
    Смесь перцев 0.5 ч. л.
    Соль 1 щепотка
    Тимьян (Чабрец) сухой 1 ч. л.
    Томатная паста 2 ст. л.

    Готовим говяжье сердце тушёное в мультиварке

    Говяжье сердце относится к субпродуктам, это жёсткая мышца, которая довольно долго варится. Перед приготовлением необходимо сердце тщательно промыть, удалив остатки крови и можно готовить. Обычно я использую сердце для начинок пирогов и пирожков, но в этот раз потушила. В таком виде к сердцу можно подавать любой гарнир или сырые овощи.

    Готовила в мультиварке с функцией скороварки, приготовление заняло 45 минут, в обычной мультиварке времени потребуется больше, но блюдо будет такое же вкусное. Рекомендую!

    Как приготовить "Говяжье сердце в мультиварке" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Приготовим всё необходимое: сердце, овощи, специи томатную пасту, растительное масло.

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Сердце промыть от остатков крови, удалить жир, плёнки соединительную ткань от сосудов. Нарезать на полоски.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    В мультиварке выставить режим «жарить». В мультиварке PHILIPS HD 2178, в которой я готовлю, этому режиму соответствует режим «рагу», установим время 18 минут.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Влить в чашу масло, разогреть его и всыпать смесь перцев.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Добавить нарезанный лук.

    Как нарезать лук без слёз

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Обжарить.

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Выложить в чашу сердце и продолжать жарить.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Добавить морковь нарезанную кубиками, продолжая жарить.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Выложить томатную пасту, перемешать и обжаривать.

    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Влить 1,5 стакана кипятка. Осторожно, не обожгитесь паром! Добавить соль, гвоздику и чёрный перец горошком. Закрыть крышкой.

    Шаг 11 Ссылка

    Фото к шагу 11

    Т.к моя мультиварка имеет режим «скороварка», то выставлю режим «мясо» в функции скороварки и включится стандартная программа на 30 минут. Под давлением сердце за это время будет полностью готово и станет мягким. В случае с обычной мультиваркой нужно выставить режим «тушение» на 1,30-2 часа .

    Шаг 12 Ссылка

    Фото к шагу 12

    Когда прозвучит звуковой сигнал блюдо готово, осталось добавить только сухой чабрец и сельдерей, закрыть крышкой в режиме «подогрев» на 10 минут.

    Шаг 13 Ссылка

    Фото к шагу 13

    Говяжье сердце в мультиварке готово. Подавать можно с любым гарниром.

    Поделись

    Рекомендуем

    Блюда из сердечек
    Фото рецепта Жареные куриные сердечки
    Жареные куриные сердечки
    Фото рецепта Сердце говяжье тушёное
    Сердце говяжье тушёное
    Фото рецепта Куриные сердечки в сырном соусе
    Куриные сердечки в сырном соусе
    Фото рецепта Свиное сердце с овощами
    Свиное сердце с овощами

    Отзывы (19):

    Sea Star
    25 Мая 2014

    Дорогие форумчане и форумчанки, я сеЙчас в отпуске и интернет тут не очень. да и времени особо нет! Прошу не пенять, и не обижаться, а по приезде я отвечу всем немедленно!  Скучаю без Вас и всех люблю! 

    5 Ответить
    13-Smile
    25 Мая 2014

    Как сумочка-то вписалась в пляжный ландшафт! Мариша, хорошего тебе отдыха и ярких впечатлений, а мы тут без тебя похозяйничаем, полакомимся😍 Как говорится, кот на улицу, мыши в пляс! 😄

    1 Ответить
    Elena F.
    25 Мая 2014

    Мариша а ты где..мы все к тебе хотим....возьми нас 😄😎

    Ответить
    Sea Star
    26 Мая 2014

    Я в Египте! Приезжайте! Жду на пляже!😍

    2 Ответить
    тортик
    26 Мая 2014

    Мариш, забери меня к себе.....ну забери, я буду тебе сумку носить... я за 31 год ни разу нигде на югах не отдыхала(((

    1 Ответить
    Sea Star
    26 Мая 2014

    Конечно заберу, и сумку мне носить не надо😄  у меня муж носит! Ни чего ещё всё впереди и наездишься и мир посмотришь и нас просветишь!  У тебя сейчас дела по-важнее, надо деток растить! Вот это важно!

    1 Ответить
    тортик
    26 Мая 2014

    Эх, правда твоя! Дети - это самое главное в жизни! Тем более, когда болеют...у младшего обструктивный бронхит, а старшая в больнице с пневмонией... так что не до отдыха...а так хотелось бы...😢

    Ответить
    andgi
    26 Мая 2014

    Классно сумочка вписалась!А я свою забыла когда ездила.У нас тоже с интернетом были проблемы,на связь вышла всего 2 раза и то с трудом.

    1 Ответить
    Elena F.
    26 Мая 2014

    вот так всегд ав отпуске..я помню в том году ходила в интернеткафе каждый день а потом его закрыли, я думала там со скуки умру..ну не могу без инета 😄

    1 Ответить
    Sea Star
    26 Мая 2014

    Лена, а здесь интернет везде и на пляже только там берёт плохо. да и некогда, здесь риф обалденный, красота! Я в нет сейчас после обеда заглянула пока охлаждаюсь в номере, а так не досуг, весь день на пляже, вечером шоу, а потом в казино, там турнир по покеру, интересно! Скучать не когда.😄

    1 Ответить
    andgi
    26 Мая 2014

    Ого Мариш,у тебя там отдых по полной!😄

    Ответить
    Elena F.
    26 Мая 2014

    мы едем к вам 😃

    Ответить
    Elena F.
    26 Мая 2014

    хорошо когд авезде инет..я была в Хорватии..в деревушке  мы были...там вообще не было его...а телефон на карточке быстро денги закончились 😐

    Ответить
    Sea Star
    26 Мая 2014

    Я в Дубай забыла, хотела на выставке выпендрится взять фартук на мастер класс и забыла! жалко так, собиралась в попыхах, а сейчас заранее в чемодан сумку положила😄

    Ответить
    andgi
    26 Мая 2014

    Я всё думаю как тебе удалось попасть в Дубаи на мастер класс?Я вот даже спросить что-то пытаюсь,не понимают они 😊

    Ответить
    тортик
    25 Мая 2014

    Обожаю тушеное мясцо! Отдыхай, Маришка, за нас всех!!!!!😍

    1 Ответить
    Sea Star
    26 Мая 2014

    😍  Обещаю!

    Ответить
    andgi
    26 Мая 2014

    Очень вкусно!Мариш,отличного тебе отдыха!😍

    1 Ответить
    Sea Star
    26 Мая 2014

    Спасибо, Анжела!

    Ответить

    Войдите или напишите как гость

    Здесь появятся смайлы, которыми вы будете пользоваться чаще всего.

    :smile::laughing::blush::smirk::kissing_heart::heart_eyes::flushed::grin::stuck_out_tongue::sleeping::worried::expressionless::sweat::weary::confounded::fearful::sob::joy::rage::yum::sunglasses::imp::innocent::heart::broken_heart::star2::boom::zzz::+1::-1::ok_hand::v::clap::muscle:

    :sunny::umbrella::cloud::snowman::zap::rabbit::pig::cow::sheep::baby_chick::chicken::tropical_fish::fish::mushroom::bouquet:

    :jack_o_lantern::santa::christmas_tree::gift::camera::computer::iphone::telephone_receiver::loudspeaker::hourglass::alarm_clock::mag::bulb::moneybag::dollar::e-mail::bomb::ledger::trophy::dart::crown::coffee::beer::tropical_drink::fork_and_knife::pizza::hamburger::fries::poultry_leg::spaghetti::sushi::rice::ramen::stew::egg::bread::icecream::birthday::cake::cookie:

    :rocket::airplane::steam_locomotive::bike::taxi::traffic_light:

    :sos::underage::no_entry::aries::taurus::gemini::cancer::leo::virgo::libra::scorpius::sagittarius::capricorn::aquarius::pisces::ophiuchus::six_pointed_star::recycle::heavy_dollar_sign::copyright::interrobang::negative_squared_cross_mark::o2:

    Последние обсуждения:

    Морской окунь жареный
    17 10 часов назад
    Тыквенно-шоколадный кекс «Зебра»
    19 10 часов назад
    Сметанный крем с орехами
    14 9 часов назад
    Суп из хребтов красной рыбы
    1 11 часов назад
    Мюсост
    35 вчера

    Первая полоса

    Фото рецепта Яичница со шпинатом, помидорами и шампиньонами
    Яичница со шпинатом, помидорами и шампиньонами
    25 мин. 1
    Фото рецепта Суп с запечённой курицей и мангольдом
    Суп с запечённой курицей и мангольдом
    45 мин. 1
    Фото рецепта Французский багет без яиц
    Французский багет без яиц
    35 мин. 2
    Фото рецепта Баклажаны с помидорами и петрушкой на маргарине
    Баклажаны с помидорами и петрушкой на маргарине
    25 мин. 1
    Фото рецепта Суп из хребтов красной рыбы
    Суп из хребтов красной рыбы
    40 мин. 2
    Фото рецепта Американское кофейное печенье
    Американское кофейное печенье
    15 мин. 1
    Фото рецепта Сытный тост с творожным сыром и яичницей
    Сытный тост с творожным сыром и яичницей
    10 мин. 2
    Фото рецепта Глазированные пончики
    Глазированные пончики
    50 мин. 1
    Фото рецепта Пирог малиновый перевёртыш
    Пирог малиновый перевёртыш
    50 мин. 1