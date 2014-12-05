Томлёная говядина по-итальянски

Нарезанное кусочками мясо — Spezzatino — это распространённое традиционное блюдо итальянской кухни, которое томится, тушится продолжительное время на медленном огне... При этом виды мяса могут использоваться совершенно разные: говядина, телятина, свинина, баранина. Вариантов этого блюда очень много. Предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления говядины в томатном соусе с зелёным горошком. Мясо получается необыкновенно нежным и вкусным, а соус к нему очень насыщенным и аппетитным! Очень подходящее блюдо для прохладных осенних вечеров.