Томлёная говядина по-итальянски

Время подготовки: 20
Время приготовления: 2
Кол-во порций: 6 шт.
Вид кухни: итальянская
Нарезанное кусочками мясо — Spezzatino — это распространённое традиционное блюдо итальянской кухни, которое томится, тушится продолжительное время на медленном огне... При этом виды мяса могут использоваться совершенно разные: говядина, телятина, свинина, баранина. Вариантов этого блюда очень много. Предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления говядины в томатном соусе с зелёным горошком. Мясо получается необыкновенно нежным и вкусным, а соус к нему очень насыщенным и аппетитным! Очень подходящее блюдо для прохладных осенних вечеров.
Шаг 1 Ссылка
Нам понадобятся следующие продукты: говяжья мякоть, крупная луковица (или 2 небольших), крупная морковь (или 2 небольших), мука, томаты в собственном соку и томатный концентрат, замороженный зелёный горошек, бульон говяжий, красное сухое вино, оливковое масло и соль.
Шаг 2 Ссылка
Мясо нарезать кусочками шириной 3 см. Говяжий бульон разогреть в небольшой кастрюльке.
Шаг 3 Ссылка
Лук и морковь очистить и нарезать не очень мелко, небольшими кубиками одинакового размера.
Шаг 4 Ссылка
В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Положить обжариваться овощи 5 минут.
Шаг 5 Ссылка
Кусочки мяса слегка обвалять в муке. Стряхнуть излишек муки. Выложить мясо в кастрюлю к овощам.
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Обжаривать, помешивая, пока мясо не подрумянится, минут 10.
Шаг 7 Ссылка
Влить вино и перемешать. Увеличить огонь и дать слегка испариться жидкости.
Шаг 8 Ссылка
Затем влить горячий (!) бульон, добавить томаты в собственном соку и томатный концентрат (бульон можно заменить на воду, при желании). Посолить по вкусу. Как только закипит, убавить огонь до маленького, накрыть крышкой и тушить всё около 1 часа. 2-3 раза перемешать.
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Через 1 час добавить горошек. Перемешать и тушить всё ещё 30 минут без крышки.
Шаг 10 Ссылка
Подавать томлёную говядину с вашим любимым гарниром: пюре, запечённым картофелем, гречневой кашей, с полентой! )))) Buon appetito!
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