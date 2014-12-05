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Томлёная говядина по-итальянски

Фото Томлёная говядина по-итальянски
Аватар Ирина P.
автор

    Время подготовки: 20 мин.

    Время приготовления: 2 часа

    Кол-во порций: 6 шт.

    Вид кухни: итальянская 

    Ингредиенты

    Бульон говяжий 200 мл
    Помидоры в собственном соку 400 г
    Томатная паста 2 ст. л.
    Основное
    Вино красное сухое 150 мл
    Говядина мякоть 1000 г
    Горошек зелёный замороженный 250 г
    Лук белый 1 шт.
    Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л.
    Морковь 1 шт.
    Мука пшеничная 2 ст. л.
    Соль по вкусу

    Томлёная говядина по-итальянски

    Нарезанное кусочками мясо — Spezzatino — это распространённое традиционное блюдо итальянской кухни, которое томится, тушится продолжительное время на медленном огне... При этом виды мяса могут использоваться совершенно разные: говядина, телятина, свинина, баранина. Вариантов этого блюда очень много. Предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления говядины в томатном соусе с зелёным горошком. Мясо получается необыкновенно нежным и вкусным, а соус к нему очень насыщенным и аппетитным! Очень подходящее блюдо для прохладных осенних вечеров.

    Как приготовить "Томлёная говядина по-итальянски" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Нам понадобятся следующие продукты: говяжья мякоть, крупная луковица (или 2 небольших), крупная морковь (или 2 небольших), мука, томаты в собственном соку и томатный концентрат, замороженный зелёный горошек, бульон говяжий, красное сухое вино, оливковое масло и соль.

    Правильный говяжий бульон

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Мясо нарезать кусочками шириной 3 см. Говяжий бульон разогреть в небольшой кастрюльке.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Лук и морковь очистить и нарезать не очень мелко, небольшими кубиками одинакового размера.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Положить обжариваться овощи 5 минут.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Кусочки мяса слегка обвалять в муке. Стряхнуть излишек муки. Выложить мясо в кастрюлю к овощам.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Обжаривать, помешивая, пока мясо не подрумянится, минут 10.

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Влить вино и перемешать. Увеличить огонь и дать слегка испариться жидкости.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Затем влить горячий (!) бульон, добавить томаты в собственном соку и томатный концентрат (бульон можно заменить на воду, при желании). Посолить по вкусу. Как только закипит, убавить огонь до маленького, накрыть крышкой и тушить всё около 1 часа. 2-3 раза перемешать.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Через 1 час добавить горошек. Перемешать и тушить всё ещё 30 минут без крышки.

    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Подавать томлёную говядину с вашим любимым гарниром: пюре, запечённым картофелем, гречневой кашей, с полентой! )))) Buon appetito!

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    Отзывы (20):

    Benita
    05 Декабря 2014

    Безумно аппетитно!!😍

    1 Ответить
    Ирина P.
    05 Декабря 2014

    Спасибо, Ириш! ))) 

    Ответить
    Олеся33
    05 Декабря 2014

    Как же я люблю говядину! Ир, очень она у тебя аппетитная получилась!!!😍 Беру всю кастрюльку из 10 шага!!!😍 А уж к чему приспособить ее содержимое (полента, гречка, пюре...) сама разберусь😃

    1 Ответить
    Ирина P.
    05 Декабря 2014

    Олеся, я тоже очень люблю говядину!!! (впрочем, как и остальное мясо! 😄 ) Буду рада, если ты попробуешь это блюдло! ))) Очень нежно и вкусно получается... А уж подлива...... 😍

    Ответить
    Deva
    05 Декабря 2014

    Класс! Аппетитно очень!😍

    1 Ответить
    Ирина P.
    05 Декабря 2014

    Спасибо, Светочка!!! Мне очень приятно, что тебе понравилось!!! )))) 😍

    Ответить
    13-Smile
    05 Декабря 2014
    Какое ж мяско сочное, так аппетитно лоснится. Объеденье! Сколько просила смайлики, ну никак не делают, а еще и старые не рабатают(((((
    1 Ответить
    Ирина P.
    05 Декабря 2014

    Спасибо, Надежда!!! ))) Мясо действительно вкусное получается! 😍

    Ответить
    elena_hramowa
    05 Декабря 2014
    ага, смайлики не ставятся, Ириш, мясо бесподобно, добавочка с горошком супер!
    1 Ответить
    Ирина P.
    05 Декабря 2014

    Леночка, очень рада, что ты оценила это мясо!... Оно действительно получается нежное... и детям очень нравится... С горошком! Да, и вообще, с такой томатной подливой! 😊 😉 😋 Буду рада, если пригодится рецепт! 😍

    Ответить
    Olga C.
    05 Декабря 2014

    Ир, отличное мясо! Мы с тобой мясо в вине тушим:))))))))) 😋

    1 Ответить
    Ирина P.
    06 Декабря 2014

    Спасибо, Оля! )) Да, ты права, для меня вино стало неотъемлемым ингредиентом в приготовлении блюд из мяса (и ризотто!! 😄 )

    Ответить
    natalka_44
    05 Декабря 2014

    отличное мяско! люблю говядину долгого тушения в соусе или просто в малом кол-ве бульона, вино или любая другая кисловатая составляющая ускоряет процесс и придает непередаваемый цимус блюду ))) 😍

    1 Ответить
    Ирина P.
    06 Декабря 2014

    Спасибо!!! Рада, что рецепт пришелся по вкусу! ))) 😍 

    Ответить
    aurika.v
    05 Декабря 2014

    Ириш ..ммм какая вкуснятина!!

    1 Ответить
    Ирина P.
    06 Декабря 2014

    Спасибо, Аурика! 😍

    Ответить
    mirsladostey
    06 Декабря 2014

    Очень аппетитно получилось!В вине - супервкусно!

    1 Ответить
    Ирина P.
    06 Декабря 2014

    Спасибо, Алексей! ))) 

    Ответить
    тортик
    06 Декабря 2014

    Мама дорогая, какое мясо!!!! Это просто нереально вкусно!!!!!!

    1 Ответить
    Ирина P.
    07 Декабря 2014

    Спасибо!! ))) 😏 ВКУСНО!!! Гарантирую! 😍

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