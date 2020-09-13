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Нежнейшая говядина

Фото Нежнейшая говядина
Аватар tata_sweet79
автор

    Время подготовки: 10 мин.

    Время приготовления: 3 часа

    Кол-во порций: 3 шт.

    Вид кухни: русская 

    Ингредиенты

    Вода 50 мл
    Говядина мякоть 1000 г
    Лук репчатый 500 г
    Масло сливочное 100 г
    Паприка сладкая молотая 1 щепотка
    Перец чёрный горошком 1 г
    Перец чёрный молотый 1 щепотка
    Соль по вкусу
    Чеснок 3 зубчик

    Нежная и мягкая говядина на сковороде

    Предлагаю сегодня приготовить вместе со мной нежнейшие кусочки говядины. По вкусу мясо получается сочным, мягким и невероятно ароматным. Кусочки мяса будут таять во рту.

    Для блюда рекомендую выбрать мякоть говядины без косточки, можно взять вырезку, шейную часть. Нарезать мясо лучше на кусочки не меньше, чем 5х5 см.

    Основными ингредиентами этого блюда являются мясо, лук и сливочное масло, все остальные специи можно добавлять по своему вкусу. Главное требование, готовить мясо в посуде с толстыми стенками, на медленном огне под крышкой, ну и не меньше 2,5 часов. Лук за это время разварится, а сливочное масло придаст пикантный вкус мясу и аромат подливе.

    Подать готовое блюдо можно самостоятельно, а можно приготовить любой любимый гарнир.

    Как приготовить "Нежнейшая говядина" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Мякоть говядины (1 кг) промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на кусочки.

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Репчатый лук (500 грамм) почистить и нарезать квадратиками.

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    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Возьмите форму (сотейник, кастрюлю) с толстым дном и выложите в неё кусочки мяса. Вторым слоем выложить репчатый лук.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Лук разровнять и на луковую подушку выложить кусочки сливочного масла (100 грамм) и чёрный перец горошком (примерно 1 грамм). Влить 50 мл воды. Посуду закрыть крышкой и отправить на плиту.

    Как сделать домашнее сливочное масло

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Содержимое должно слегка бурлить. Вот такая картина будет примерно через 30 минут.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Подготовить чеснок (3 зубчика), почистить и измельчить, соль по вкусу, сладкую паприку (1 щепотка) и чёрный перец (1 щепотка).

    Как быстро очистить чеснок от чешуи

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Специи добавить к мясу. Тщательно всё перемешать. Тушить мясо на медленном огне ещё 2,5 часа.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Нежнейшая говядина готова.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Блюдо можно подать самостоятельно либо же на гарнир приготовить к мясу картофельное пюре, гречку, рис, макароны. Приятного вам аппетита.

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    Отзывы (2):

    Lina Cactus
    13 Сентября 2020

    Готовила половину порции и наверное было мало лука, по времени ушло меньше, пришлось добавлять воды так как мясо начало жариться в кастрюле. 

    Не смотря на нюансы мясо получилось вкусное! Специфического запаха говядины нету совсем. Однозначно буду готовить ещё.

    Перец и соль добавила под конец приготовления)

    2 Ответить
    tata_sweet79
    15 Сентября 2020

    Рада, что вам понравился рецепт 😍

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