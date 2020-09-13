Время подготовки: 10
Время приготовления: 3
Кол-во порций: 3 шт.
Вид кухни: русская
Предлагаю сегодня приготовить вместе со мной нежнейшие кусочки говядины. По вкусу мясо получается сочным, мягким и невероятно ароматным. Кусочки мяса будут таять во рту.
Для блюда рекомендую выбрать мякоть говядины без косточки, можно взять вырезку, шейную часть. Нарезать мясо лучше на кусочки не меньше, чем 5х5 см.
Основными ингредиентами этого блюда являются мясо, лук и сливочное масло, все остальные специи можно добавлять по своему вкусу. Главное требование, готовить мясо в посуде с толстыми стенками, на медленном огне под крышкой, ну и не меньше 2,5 часов. Лук за это время разварится, а сливочное масло придаст пикантный вкус мясу и аромат подливе.
Подать готовое блюдо можно самостоятельно, а можно приготовить любой любимый гарнир.
Шаг 1 Ссылка
Мякоть говядины (1 кг) промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на кусочки.
Шаг 2 Ссылка
Репчатый лук (500 грамм) почистить и нарезать квадратиками.
Шаг 3 Ссылка
Возьмите форму (сотейник, кастрюлю) с толстым дном и выложите в неё кусочки мяса. Вторым слоем выложить репчатый лук.
Шаг 4 Ссылка
Лук разровнять и на луковую подушку выложить кусочки сливочного масла (100 грамм) и чёрный перец горошком (примерно 1 грамм). Влить 50 мл воды. Посуду закрыть крышкой и отправить на плиту.
Шаг 5 Ссылка
Содержимое должно слегка бурлить. Вот такая картина будет примерно через 30 минут.
Шаг 6 Ссылка
Подготовить чеснок (3 зубчика), почистить и измельчить, соль по вкусу, сладкую паприку (1 щепотка) и чёрный перец (1 щепотка).
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Специи добавить к мясу. Тщательно всё перемешать. Тушить мясо на медленном огне ещё 2,5 часа.
Шаг 8 Ссылка
Нежнейшая говядина готова.
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Блюдо можно подать самостоятельно либо же на гарнир приготовить к мясу картофельное пюре, гречку, рис, макароны. Приятного вам аппетита.
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