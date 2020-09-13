Нежнейшая говядина

Нежная и мягкая говядина на сковороде

Предлагаю сегодня приготовить вместе со мной нежнейшие кусочки говядины. По вкусу мясо получается сочным, мягким и невероятно ароматным. Кусочки мяса будут таять во рту.

Для блюда рекомендую выбрать мякоть говядины без косточки, можно взять вырезку, шейную часть. Нарезать мясо лучше на кусочки не меньше, чем 5х5 см.

Основными ингредиентами этого блюда являются мясо, лук и сливочное масло, все остальные специи можно добавлять по своему вкусу. Главное требование, готовить мясо в посуде с толстыми стенками, на медленном огне под крышкой, ну и не меньше 2,5 часов. Лук за это время разварится, а сливочное масло придаст пикантный вкус мясу и аромат подливе.

Подать готовое блюдо можно самостоятельно, а можно приготовить любой любимый гарнир.