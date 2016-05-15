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Трёхслойный пирог

Фото Трёхслойный пирог
Аватар mirsladostey
автор

    Время подготовки: 1 час

    Время приготовления: 30 мин.

    Кол-во порций: 0 шт.

    Вид кухни: европейская 

    В чём готовить: в духовке 

    Ингредиенты

    Тесто
    Белки куриные 3 шт.
    Вода 1 ст. л.
    Желтки куриные 7 шт.
    Какао порошок 1 ст. л.
    Масло сливочное 200 г
    Мука пшеничная 1.5 ст.
    Разрыхлитель 1.5 ч. л.
    Сахар 1 ст.
    Кокосовый слой
    Белки куриные 4 шт.
    Кокосовая стружка 150 г
    Сахар 0.5 ст.
    Яблочный
    Сахар 4 ст. л.
    Яблоко 1.5 кг

    Как сделать трёхслойный пирог с яблоками

    Предлагаю вашему вниманию трёхслойный пирог. Трёхслойный пирог — разновидность пляцков — характерная выпечка Западной Украины.

    Большое преимущество такого пляцка-пирога в том, что слои в данном случае готовятся все вместе, а в результате вы получите удивительную по вкусу и необыкновенно красивую на срезе выпечку.

    Между 2 песочными слоями вы получите ароматный кокосовый и сочный яблочный слой. Пирог получается большим и тяжёлым, так что подойдёт для большой компании.

    Как приготовить "Трёхслойный пирог" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Для работы нам понадобятся яйца, яблоки, кокосовая стружка, какао, мука, сахар, разрыхлитель, сливочное масло.

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Готовим тесто. Масло (200 г) комнатной температуры взбить с 1 стаканом сахара. По 1 добавлять яйца, постоянно взбивая.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Вмешать просеянную с разрыхлителем (1,5 ч. л.) муку (1,5 стакана).

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Вмешать взбитые в крепкую пену белки (3 штуки).

    Как правильно взбить белки

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Разделить тесто на 2 части. В 1 часть вмешать 1 столовую ложку просеянного какао и 1 столовую ложку воды.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Форму (размером 25х25 см) выложить кулинарной бумагой. Сверху выложить шоколадное тесто.

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    4 белка взбить с 0,5 стакана сахара в крепкую пену. В конце аккуратно подмешать кокосовую стружку (150 г).

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Выложить кокосовый слой на шоколадный.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Яблоки (1,5 кг) очистить и натереть на крупной тёрке. Отжать от сока и соединить с сахаром (4 ст. л.). Выложить яблочный слой на кокосовый.

    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Сверху, на яблочный слой, ложкой выложить белую часть теста. Аккуратно разровнять.

    Шаг 11 Ссылка

    Фото к шагу 11

    Готовить пирог в предварительно разогретой до 180°С духовке 50-55 минут. Через 20 минут прикрыть пирог сверху пекарской бумагой, чтобы он не слишком румянился.

    Шаг 12 Ссылка

    Фото к шагу 12

    Охладить пирог и вынуть из формы. Украсить сахарной пудрой.

    Как вручную сделать сахарную пудру

    Шаг 13 Ссылка

    Фото к шагу 13

    Трёхслойный пирог готов.

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    Отзывы (15):

    mayakovskaya82
    15 Мая 2016

    Пирог необычный и  на вкус наверное обалденный, а это традиционный пирог, или все-же изначально в нем не кокос был?

    Ответить
    mirsladostey
    15 Мая 2016

    Не знаю, когда можно считать  конкретную выпечку традиционной. Пляцки - традиционная выпечка Западной Украины. Их там выпекают очень давно и повсюду . И рецептов пляцков сотни и сотни. Каждый год появляется 10-20 новых рецептов пляцков. Сколько лет  от рождения именно этому пляцку даже не скажу . Может три года, может тридцать 😊

    Ответить
    mayakovskaya82
    15 Мая 2016

    Я просто спросила про традиционную, т.к. удивилась кокосу в составе. 😊 Спасибо!

    Ответить
    Deva
    15 Мая 2016

    Шикарный разрез!

    Ответить
    mirsladostey
    15 Мая 2016

    Спасибо!

    Ответить
    Tanusha
    15 Мая 2016

    Очень вкусный пирог, судя по составу. Аппетитно выглядят слои пирога! 

    1 Ответить
    mirsladostey
    13 Июня 2016

    Спасибо!

    1 Ответить
    Юлия
    12 Июня 2016

    Оболденный пирог , спасибо за рецептик!!!

    1 Ответить
    mirsladostey
    13 Июня 2016

    На здоровье!😊

    1 Ответить
    Inna
    13 Августа 2019

    Здравствуйте. Как его остужать? Накрывать чем-то нужно? И потом как хранить?

    1 Ответить
    mirsladostey
    13 Августа 2019

    Остужать  в форме при комнатной температуре до комнатной температуры. Затем вынуть и  Нарезать кусочками. Если не сразу после охлаждения подавать, то можно после охлаждения не вынимать из формы, а переложить в форме в холодильник. Тогда нарезать прямо в форме по мере надобности. 

    1 Ответить
    Inna
    15 Августа 2019

    Спасибо.  Еще вопрос назрел. Деревенское сливочное масло можно использовать в рецепте? 

    1 Ответить
    mirsladostey
    15 Августа 2019

    Да, можно

    1 Ответить
    Kyrylo
    16 Августа 2019

    буду ждать ваш фото-отчет!

    Ответить
    Inna
    16 Августа 2019

    Да,конечно

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