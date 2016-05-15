Время подготовки: 1
Время приготовления: 30
Кол-во порций: 0 шт.
Вид кухни: европейская
В чём готовить: в духовке
Предлагаю вашему вниманию трёхслойный пирог. Трёхслойный пирог — разновидность пляцков — характерная выпечка Западной Украины.
Большое преимущество такого пляцка-пирога в том, что слои в данном случае готовятся все вместе, а в результате вы получите удивительную по вкусу и необыкновенно красивую на срезе выпечку.
Между 2 песочными слоями вы получите ароматный кокосовый и сочный яблочный слой. Пирог получается большим и тяжёлым, так что подойдёт для большой компании.
Шаг 1 Ссылка
Для работы нам понадобятся яйца, яблоки, кокосовая стружка, какао, мука, сахар, разрыхлитель, сливочное масло.
Шаг 2 Ссылка
Готовим тесто. Масло (200 г) комнатной температуры взбить с 1 стаканом сахара. По 1 добавлять яйца, постоянно взбивая.
Шаг 3 Ссылка
Вмешать просеянную с разрыхлителем (1,5 ч. л.) муку (1,5 стакана).
Шаг 4 Ссылка
Вмешать взбитые в крепкую пену белки (3 штуки).
Шаг 5 Ссылка
Разделить тесто на 2 части. В 1 часть вмешать 1 столовую ложку просеянного какао и 1 столовую ложку воды.
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Форму (размером 25х25 см) выложить кулинарной бумагой. Сверху выложить шоколадное тесто.
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4 белка взбить с 0,5 стакана сахара в крепкую пену. В конце аккуратно подмешать кокосовую стружку (150 г).
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Выложить кокосовый слой на шоколадный.
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Яблоки (1,5 кг) очистить и натереть на крупной тёрке. Отжать от сока и соединить с сахаром (4 ст. л.). Выложить яблочный слой на кокосовый.
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Сверху, на яблочный слой, ложкой выложить белую часть теста. Аккуратно разровнять.
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Готовить пирог в предварительно разогретой до 180°С духовке 50-55 минут. Через 20 минут прикрыть пирог сверху пекарской бумагой, чтобы он не слишком румянился.
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Охладить пирог и вынуть из формы. Украсить сахарной пудрой.
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Трёхслойный пирог готов.
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