Как сделать трёхслойный пирог с яблоками

Предлагаю вашему вниманию трёхслойный пирог. Трёхслойный пирог — разновидность пляцков — характерная выпечка Западной Украины.

Большое преимущество такого пляцка-пирога в том, что слои в данном случае готовятся все вместе, а в результате вы получите удивительную по вкусу и необыкновенно красивую на срезе выпечку.

Между 2 песочными слоями вы получите ароматный кокосовый и сочный яблочный слой. Пирог получается большим и тяжёлым, так что подойдёт для большой компании.