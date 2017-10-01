Творожники с вишней

Творожники с консервированной вишней

Творожники — то блюдо, которое знакомо нам с детства. Ведь именно их часто готовили нам бабушки на завтрак и подавали в детском саду на полдник.

Приготовление обычных творожников — не самое сложное дело. Но и тут можно проявить фантазию и приготовить интересные творожники с начинкой из консервированной вишни. Если вы захотите приготовить начинку из свежей или замороженной вишни, то её, перед ведением крахмала, необходимо будет проварить 1-2 минуты с небольшим количеством сахара.

Блюдо получается очень вкусным и интересным.