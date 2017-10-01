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Творожники с вишней

Фото Творожники с вишней
Аватар mirsladostey
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    Время подготовки: 5 мин.

    Время приготовления: 35 мин.

    Кол-во порций: 2 шт.

    Вид кухни: европейская 

    Назначение: Для детей Диетические блюда 

    Ингредиенты

    Вишня консервированная 100 г
    Желтки куриные 1 шт.
    Крахмал картофельный 7 г
    Крупа манная 20 г
    Масло подсолнечное рафинированное 25 мл
    Мука пшеничная 2 ст. л.
    Сахар 15 г
    Соль 1 г
    Творог 250 г

    Творожники с консервированной вишней

    Творожники — то блюдо, которое знакомо нам с детства. Ведь именно их часто готовили нам бабушки на завтрак и подавали в детском саду на полдник.

    Приготовление обычных творожников — не самое сложное дело. Но и тут можно проявить фантазию и приготовить интересные творожники с начинкой из консервированной вишни. Если вы захотите приготовить начинку из свежей или замороженной вишни, то её, перед ведением крахмала, необходимо будет проварить 1-2 минуты с небольшим количеством сахара.

    Блюдо получается очень вкусным и интересным.

    Как приготовить "Творожники с вишней" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Для работы нам понадобится творог, желток, сахар, соль, подсолнечное масло, картофельный крахмал, манная крупа, мука, консервированная вишня вместе с соком.

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    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    250 грамм творога протереть через сито, соединить с 1 желтком, 20 граммами манной крупы, 15 граммами сахара и 1 граммом соли.

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    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Перемешать до однородной массы и оставить на 20 минут для того, чтобы манная крупа набухла.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Тем временем приготовим начинку из консервированной вишни. Для этого в сотейнике соединить 100 грамм консервированной вишни вместе с сиропом, в котором она консервировалась (указан общий вес вишни и сиропа) и 7 грамм картофельного крахмала.

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Перемешать, а затем нагревать на небольшом огне, постоянно помешивая, до закипания. Масса станет очень густой. Остудить до комнатной температуры.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Разделить творожную массу на кусочки весом 40 грамм. На подпылённой мукой разделочной доске (всего использовать 2 ст. л. муки) сформировать из кусочков теста лепёшку. На середину лепёшки выложить 1 столовую ложку начинки.

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Сформировать творожники.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    В сковороде, на среднем огне, разогреть 25 мл подсолнечного масла. Выложить творожники на подготовленную сковороду.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Обжаривать творожники по 2 минуты с каждой стороны, а затем закрыть сковороду крышкой и готовить ещё по 1 минуте с каждой стороны, при минимальном огне. Переложить творожники на бумажные салфетки для того, чтобы удалить лишний жир.

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    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Творожники с вишней готовы к подаче.

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