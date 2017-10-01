Творожники с вишней

Время подготовки: 5
Время приготовления: 35
Кол-во порций: 2 шт.
Вид кухни: европейская
Назначение: Для детей Диетические блюда
Творожники — то блюдо, которое знакомо нам с детства. Ведь именно их часто готовили нам бабушки на завтрак и подавали в детском саду на полдник.
Приготовление обычных творожников — не самое сложное дело. Но и тут можно проявить фантазию и приготовить интересные творожники с начинкой из консервированной вишни. Если вы захотите приготовить начинку из свежей или замороженной вишни, то её, перед ведением крахмала, необходимо будет проварить 1-2 минуты с небольшим количеством сахара.
Блюдо получается очень вкусным и интересным.
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Для работы нам понадобится творог, желток, сахар, соль, подсолнечное масло, картофельный крахмал, манная крупа, мука, консервированная вишня вместе с соком.
Вишня консервированная в желе рецепт
Шаг 2 Ссылка
250 грамм творога протереть через сито, соединить с 1 желтком, 20 граммами манной крупы, 15 граммами сахара и 1 граммом соли.
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Перемешать до однородной массы и оставить на 20 минут для того, чтобы манная крупа набухла.
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Тем временем приготовим начинку из консервированной вишни. Для этого в сотейнике соединить 100 грамм консервированной вишни вместе с сиропом, в котором она консервировалась (указан общий вес вишни и сиропа) и 7 грамм картофельного крахмала.
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Перемешать, а затем нагревать на небольшом огне, постоянно помешивая, до закипания. Масса станет очень густой. Остудить до комнатной температуры.
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Разделить творожную массу на кусочки весом 40 грамм. На подпылённой мукой разделочной доске (всего использовать 2 ст. л. муки) сформировать из кусочков теста лепёшку. На середину лепёшки выложить 1 столовую ложку начинки.
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Сформировать творожники.
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В сковороде, на среднем огне, разогреть 25 мл подсолнечного масла. Выложить творожники на подготовленную сковороду.
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Обжаривать творожники по 2 минуты с каждой стороны, а затем закрыть сковороду крышкой и готовить ещё по 1 минуте с каждой стороны, при минимальном огне. Переложить творожники на бумажные салфетки для того, чтобы удалить лишний жир.
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Творожники с вишней готовы к подаче.
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