Время подготовки: 5
Время приготовления: 1
Кол-во порций: 20 шт.
Вид кухни: европейская
Назначение: Диетические блюда
Куриная печень это полезный питательный продукт. Из неё можно приготовить множество вкусных блюд. Отбивные из куриной печени — одно из любимых блюд в нашей семье. Этот рецепт приготовления печени готовится просто, а результат Вам несомненно придётся по вкусу.
Я заменила перекручивание печени с помощью мясорубки на её отбивание кухонным молотком, это экономит время, а также не придётся отмывать детали мясорубки. Заменила муку на манную крупу, благодаря ей и добавленному яйцу, отбивные получаются с более хрустящей корочкой. А добавленное в отбивные молоко делает их нежными, убирает лёгкую горечь, свойственную печени.
За форму и размер, эти печёночные отбивные точнее можно назвать «оладушками». Эти отбивные-оладушки очень вкусные, мы обычно их кушаем с нежирной сметаной или лёгким овощным салатиком.
Шаг 1 Ссылка
Подготовим все основные ингредиенты: куриную печень, манную крупу, яйцо, лук, чеснок, молоко, соль, перец чёрный молотый, подсолнечное масло рафинированное для жарки и немного воды. Также нам понадобится для отбивания куриной печени кухонный молоток и пакет.
Шаг 2 Ссылка
Начнём приготовление блюда с отбивания куриной печени (300 г). Чтобы при отбивании избежать разлетания брызг, оденем на разделочную доску с печенью пакет, и хорошо отобьём печень.
Шаг 3 Ссылка
Снимем пакет и пройдёмся по печени ещё дополнительно ножом, разрезая плёночки и крупные кусочки.
Шаг 4 Ссылка
Приготовим кляр для печёнки. В глубокую тарелку вобьём 1 яйцо. Натрём на тёрке лук (половину 1 средней луковицы) и чеснок (половину зубчика). Ещё добавим перец чёрный молотый (1/5 ч. л.) и соль (1/5 ч. л.). Взобьём слегка венчиком.
Шаг 5 Ссылка
Во взбитую яичную смесь вольём молоко (50 мл.), хорошо перемешаем.
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Добавим манную крупу (4 столовые ложки), хорошо перемешаем венчиком.
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Соединим приготовленный кляр с отбивной куриной печенью (300 г), перемешаем ингредиенты.
Шаг 8 Ссылка
Приготовленное печёночное тесто сначала может показаться вам немного жидким, не пугайтесь этого. Для того, чтобы манка в тесте набухла, мы оставим тесто в покое минимум минут на 40.
Шаг 9 Ссылка
Начнём жарить отбивные-оладушки на сковороде с добавлением подсолнечного масла (50 мл). Выкладываем печёночное тесто ложкой, небольшими порциями, на хорошо разогретую сковороду. Жарим на среднем огне.
Шаг 10 Ссылка
Перевернув оладушки на другую сторону, подливаем 3 столовые ложки воды, и дальше жарим пару минут до полной готовности под крышкой.
Шаг 11 Ссылка
У меня из указанных ингредиентов получилось 20 печёночных отбивных. Отбивные оладушки получились такими вкусными, нежными, а какой аппетитный запах... Я Вам советую, приготовьте, Вам обязательно они понравятся!
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