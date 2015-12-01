Печёночные отбивные из куриной печени

Куриная печень это полезный питательный продукт. Из неё можно приготовить множество вкусных блюд. Отбивные из куриной печени — одно из любимых блюд в нашей семье. Этот рецепт приготовления печени готовится просто, а результат Вам несомненно придётся по вкусу.

Я заменила перекручивание печени с помощью мясорубки на её отбивание кухонным молотком, это экономит время, а также не придётся отмывать детали мясорубки. Заменила муку на манную крупу, благодаря ей и добавленному яйцу, отбивные получаются с более хрустящей корочкой. А добавленное в отбивные молоко делает их нежными, убирает лёгкую горечь, свойственную печени.

За форму и размер, эти печёночные отбивные точнее можно назвать «оладушками». Эти отбивные-оладушки очень вкусные, мы обычно их кушаем с нежирной сметаной или лёгким овощным салатиком.