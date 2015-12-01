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Отбивные из куриной печени

Фото Отбивные из куриной печени
Аватар fadeewa4romanenko
автор

    Время подготовки: 5 мин.

    Время приготовления: 1 час 5 мин.

    Кол-во порций: 20 шт.

    Вид кухни: европейская 

    Назначение: Диетические блюда 

    Ингредиенты

    Крупа манная 4 ст. л.
    Куриная печень 300 г
    Лук репчатый 0.5 шт.
    Масло подсолнечное рафинированное 50 мл
    Молоко 50 мл
    Перец чёрный молотый 0.2 ч. л.
    Соль 0.25 ч. л.
    Чеснок 0.5 зубчик
    Яйца куриные 1 шт.

    Печёночные отбивные из куриной печени

    Куриная печень это полезный питательный продукт. Из неё можно приготовить множество вкусных блюд. Отбивные из куриной печени — одно из любимых блюд в нашей семье. Этот рецепт приготовления печени готовится просто, а результат Вам несомненно придётся по вкусу.

    Я заменила перекручивание печени с помощью мясорубки на её отбивание кухонным молотком, это экономит время, а также не придётся отмывать детали мясорубки. Заменила муку на манную крупу, благодаря ей и добавленному яйцу, отбивные получаются с более хрустящей корочкой. А добавленное в отбивные молоко делает их нежными, убирает лёгкую горечь, свойственную печени.

    За форму и размер, эти печёночные отбивные точнее можно назвать «оладушками». Эти отбивные-оладушки очень вкусные, мы обычно их кушаем с нежирной сметаной или лёгким овощным салатиком.

    Как приготовить "Отбивные из куриной печени" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Подготовим все основные ингредиенты: куриную печень, манную крупу, яйцо, лук, чеснок, молоко, соль, перец чёрный молотый, подсолнечное масло рафинированное для жарки и немного воды. Также нам понадобится для отбивания куриной печени кухонный молоток и пакет.

    Как определить свежесть яйца

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Начнём приготовление блюда с отбивания куриной печени (300 г). Чтобы при отбивании избежать разлетания брызг, оденем на разделочную доску с печенью пакет, и хорошо отобьём печень.

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Снимем пакет и пройдёмся по печени ещё дополнительно ножом, разрезая плёночки и крупные кусочки.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Приготовим кляр для печёнки. В глубокую тарелку вобьём 1 яйцо. Натрём на тёрке лук (половину 1 средней луковицы) и чеснок (половину зубчика). Ещё добавим перец чёрный молотый (1/5 ч. л.) и соль (1/5 ч. л.). Взобьём слегка венчиком.

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    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Во взбитую яичную смесь вольём молоко (50 мл.), хорошо перемешаем.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Добавим манную крупу (4 столовые ложки), хорошо перемешаем венчиком.

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Соединим приготовленный кляр с отбивной куриной печенью (300 г), перемешаем ингредиенты.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Приготовленное печёночное тесто сначала может показаться вам немного жидким, не пугайтесь этого. Для того, чтобы манка в тесте набухла, мы оставим тесто в покое минимум минут на 40.

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Начнём жарить отбивные-оладушки на сковороде с добавлением подсолнечного масла (50 мл). Выкладываем печёночное тесто ложкой, небольшими порциями, на хорошо разогретую сковороду. Жарим на среднем огне.

    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Перевернув оладушки на другую сторону, подливаем 3 столовые ложки воды, и дальше жарим пару минут до полной готовности под крышкой.

    Шаг 11 Ссылка

    Фото к шагу 11

    У меня из указанных ингредиентов получилось 20 печёночных отбивных. Отбивные оладушки получились такими вкусными, нежными, а какой аппетитный запах... Я Вам советую, приготовьте, Вам обязательно они понравятся!

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