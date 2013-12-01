Маффины с черносливом и грецким орехом

Маффины с черносливом и орехами

После того, как вы, сладкоежки, отведаете маффины, приготовленные по этому рецепту – ваша жизнь уже не станет прежней. Вернее, ваш взгляд на, казалось бы, незамысловатые домашние кексы. В чём же их особенность?

Это как раз тот самый случай, когда ощутить/распробовать гораздо проще и вернее, чем расписать словесно. Они неповторимы всем: начиная от пористой, нежной, чуть влажноватой «мякоти», до необычной, но органично вписавшейся в тесто начинки! Собственно, её вы можете запросто сменить на что-нибудь сочно-ягодное, но не советую спешить – отведайте сперва черносливные маффины, вам они точно запомнятся!