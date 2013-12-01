Маффины с черносливом и грецким орехом

Время приготовления: 45
Кол-во порций: 0 шт.
После того, как вы, сладкоежки, отведаете маффины, приготовленные по этому рецепту – ваша жизнь уже не станет прежней. Вернее, ваш взгляд на, казалось бы, незамысловатые домашние кексы. В чём же их особенность?
Это как раз тот самый случай, когда ощутить/распробовать гораздо проще и вернее, чем расписать словесно. Они неповторимы всем: начиная от пористой, нежной, чуть влажноватой «мякоти», до необычной, но органично вписавшейся в тесто начинки! Собственно, её вы можете запросто сменить на что-нибудь сочно-ягодное, но не советую спешить – отведайте сперва черносливные маффины, вам они точно запомнятся!
Шаг 1 Ссылка
В отдельной ёмкости, при помощи венчика, смешайте до полной однородности муку (180 г), разрыхлитель (1 ч. л.) и соль (0,25 ч. л.).
Шаг 2 Ссылка
Отдельно, в течение 3 минут, взбивайте миксером на большой скорости хорошо размягчённое сливочное масло (95 г).
Как сделать сливочное масло в домашних условиях
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Шаг 3 Ссылка
Постепенно в ёмкость с масляной массой введите сахарный песок (100 г) и муку (180 г), не переставая взбивать компоненты миксером.
Шаг 4 Ссылка
Последним шагом влейте в тесто кефир (90 мл) и вбейте оба яйца (2 шт.). Перемешивайте тесто до густого и однородного состояния.
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Чернослив (60 г) промойте и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. После нарежьте сухофрукт небольшими кусочками, размером с изюм.
Шаг 6 Ссылка
Ядра грецкого ореха (50 г) измельчите в крошку при помощи ступки или кофемолки.
Шаг 7 Ссылка
Компоненты начинки вмешайте в тесто и разложите массу по формам, почти доверху.
Шаг 8 Ссылка
Можно использовать сразу бумажные «конвертики», поскольку тесто достаточно плотное и хорошо держит форму.
Шаг 9 Ссылка
Отправляйте кексы в духовой шкаф, разогретый до 180 °С на 30 минут. Маффины с орехами и черносливом готовы.
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