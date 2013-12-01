ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
Главная Рецепты Сладкая выпечкаКексы

Маффины с черносливом и грецким орехом

Фото Маффины с черносливом и грецким орехом
Аватар Инна Дейнеко
автор

    Время приготовления: 45 мин.

    Кол-во порций: 0 шт.

    Вид кухни: русская 

    Назначение: Для детей 

    В чём готовить: в духовке 

    Ингредиенты

    Кефир 90 мл
    Масло сливочное 95 г
    Мука пшеничная 180 г
    Орехи грецкие 50 г
    Разрыхлитель 1 ч. л.
    Сахар 100 г
    Соль 0.25 ч. л.
    Чернослив вяленый 60 г
    Яйца куриные 2 шт.

    Маффины с черносливом и орехами

    После того, как вы, сладкоежки, отведаете маффины, приготовленные по этому рецепту – ваша жизнь уже не станет прежней. Вернее, ваш взгляд на, казалось бы, незамысловатые домашние кексы. В чём же их особенность?

    Это как раз тот самый случай, когда ощутить/распробовать гораздо проще и вернее, чем расписать словесно. Они неповторимы всем: начиная от пористой, нежной, чуть влажноватой «мякоти», до необычной, но органично вписавшейся в тесто начинки! Собственно, её вы можете запросто сменить на что-нибудь сочно-ягодное, но не советую спешить – отведайте сперва черносливные маффины, вам они точно запомнятся!

    Как приготовить "Маффины с черносливом и грецким орехом" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    В отдельной ёмкости, при помощи венчика, смешайте до полной однородности муку (180 г), разрыхлитель (1 ч. л.) и соль (0,25 ч. л.).

    Чем заменить разрыхлитель

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    Отдельно, в течение 3 минут, взбивайте миксером на большой скорости хорошо размягчённое сливочное масло (95 г).

    Как сделать сливочное масло в домашних условиях

    Как быстро размягчить сливочное масло

    Чем заменить масло в выпечке

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Постепенно в ёмкость с масляной массой введите сахарный песок (100 г) и муку (180 г), не переставая взбивать компоненты миксером.

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Последним шагом влейте в тесто кефир (90 мл) и вбейте оба яйца (2 шт.). Перемешивайте тесто до густого и однородного состояния.

    Кефир в мультиварке рецепт

    Как проверить свежесть яиц

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Чернослив (60 г) промойте и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. После нарежьте сухофрукт небольшими кусочками, размером с изюм.

    Как сушить сливы

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    Ядра грецкого ореха (50 г) измельчите в крошку при помощи ступки или кофемолки.

    Как чистить грецкие орехи

    Как быстро измельчить орехи

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Компоненты начинки вмешайте в тесто и разложите массу по формам, почти доверху.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Можно использовать сразу бумажные «конвертики», поскольку тесто достаточно плотное и хорошо держит форму.

    Как изготовить формочки для маффинов

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Отправляйте кексы в духовой шкаф, разогретый до 180 °С на 30 минут. Маффины с орехами и черносливом готовы.

    Поделись

    Рекомендуем

    Маффины
    Фото рецепта Американские ванильные маффины с кусочками шоколада
    Американские ванильные маффины с кусочками шоколада
    Фото рецепта Диетические банановые маффины
    Диетические банановые маффины
    Фото рецепта Маффины на кефире
    Маффины на кефире
    Фото рецепта Маффины с шоколадными чипсами
    Маффины с шоколадными чипсами
    Кексы порционные
    Фото рецепта Шоколадно-лимонные кексы
    Шоколадно-лимонные кексы
    Фото рецепта Шоколадный фондан
    Шоколадный фондан
    Фото рецепта Шоколадные кексы на греческом йогурте
    Шоколадные кексы на греческом йогурте
    Фото рецепта Творожно-лимонные кексы
    Творожно-лимонные кексы
    Кексы с орехами
    Фото рецепта Кекс с орехово-коричной прослойкой
    Кекс с орехово-коричной прослойкой
    Фото рецепта Кекс «Яблочный марафон»
    Кекс «Яблочный марафон»
    Фото рецепта Разноцветный кекс
    Разноцветный кекс
    Фото рецепта Влажный рождественский фруктовый кекс
    Влажный рождественский фруктовый кекс
    Кексы с сухофруктами
    Фото рецепта Кексы тыквенно-апельсиновые
    Кексы тыквенно-апельсиновые
    Фото рецепта Рождественский кекс-пудинг
    Рождественский кекс-пудинг
    Фото рецепта Маффины с ликёром Бейлис
    Маффины с ликёром Бейлис
    Фото рецепта Шоколадный кекс с изюмом в мультиварке
    Шоколадный кекс с изюмом в мультиварке

    Оставить отзыв

    Вы будете первым, кто оставит отзыв.

    Войдите или напишите как гость

    Здесь появятся смайлы, которыми вы будете пользоваться чаще всего.

    :smile::laughing::blush::smirk::kissing_heart::heart_eyes::flushed::grin::stuck_out_tongue::sleeping::worried::expressionless::sweat::weary::confounded::fearful::sob::joy::rage::yum::sunglasses::imp::innocent::heart::broken_heart::star2::boom::zzz::+1::-1::ok_hand::v::clap::muscle:

    :sunny::umbrella::cloud::snowman::zap::rabbit::pig::cow::sheep::baby_chick::chicken::tropical_fish::fish::mushroom::bouquet:

    :jack_o_lantern::santa::christmas_tree::gift::camera::computer::iphone::telephone_receiver::loudspeaker::hourglass::alarm_clock::mag::bulb::moneybag::dollar::e-mail::bomb::ledger::trophy::dart::crown::coffee::beer::tropical_drink::fork_and_knife::pizza::hamburger::fries::poultry_leg::spaghetti::sushi::rice::ramen::stew::egg::bread::icecream::birthday::cake::cookie:

    :rocket::airplane::steam_locomotive::bike::taxi::traffic_light:

    :sos::underage::no_entry::aries::taurus::gemini::cancer::leo::virgo::libra::scorpius::sagittarius::capricorn::aquarius::pisces::ophiuchus::six_pointed_star::recycle::heavy_dollar_sign::copyright::interrobang::negative_squared_cross_mark::o2:

    Последние обсуждения:

    Маринованная острая фасоль
    22 41 минуту назад
    Кексы со шпинатом
    2 3 часа назад
    Пирожное Картошка по ГОСТу
    98 3 часа назад
    Рис на пару
    19 6 часов назад

    Первая полоса

    Фото рецепта Горчичный батон на закваске Левито Мадре
    Горчичный батон на закваске Левито Мадре
    8 часов 0
    Фото рецепта Французский йогуртовый яблочный пирог
    Французский йогуртовый яблочный пирог
    1 час 0
    Фото рецепта Блины из куриной печени на сметане
    Блины из куриной печени на сметане
    10 мин. 0
    Фото рецепта Макароны с зелёным соусом
    Макароны с зелёным соусом
    30 мин. 0
    Фото рецепта Индюшиная печень с овощами в горшочке
    Индюшиная печень с овощами в горшочке
    1 час 0
    Фото рецепта Праздничные рецепты из курицы. Видео
    Праздничные рецепты из курицы. Видео
    45 мин. 4
    Фото рецепта Мекленбургский картофельный рулет со шкварками
    Мекленбургский картофельный рулет со шкварками
    35 мин. 1
    Фото рецепта Тушёная свинина с овощами в томатном соусе
    Тушёная свинина с овощами в томатном соусе
    40 мин. 1
    Фото рецепта Диетические оладьи из кабачков со сливками и псиллиумом
    Диетические оладьи из кабачков со сливками и псиллиумом
    15 мин. 0