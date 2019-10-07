Котлеты с печенью по-харьковски

Время подготовки: 5
Время приготовления: 1
Кол-во порций: 0 шт.
Вид кухни: украинская европейская
Во всём мире известны очень вкусные и эффектные котлеты по-киевски, приготовленные из куриного филе с начинкой из сливочного масла и свежего укропа, и обжаренные во фритюре в толстой панировке.
Можно сказать, что такие котлеты являются одним из вкусных символов украинской кухни. Но украинская кулинария необыкновенно разнообразная и интересная, и в ней можно найти большое количество рецептов приготовления других очень вкусных котлет. Приготовим сегодня котлеты по-харьковски.
Такие котлеты готовят во фритюре из куриного фарша, в виде шариков или «груш» и фаршируются начинкой из печени, варёных яиц и сливочного масла. Получается очень вкусно, интересно и красиво.
Из предложенного количества ингредиентов у вас получится 16-18 котлет.
Шаг 1 Ссылка
Для работы нам понадобится куриное филе, куриная печень, лук, яйца, сливочное масло, подсолнечное масло, панировочные сухари, соль, чёрный молотый перец.
Как сделать сливочное масло в домашних условиях
Шаг 2 Ссылка
50 грамм лука очистить, нарезать кубиками, выложить на сковороду с 30 мл подсолнечного масла и слегка обжарить. Добавить 200 грамм промытой и нарезанной крупными кусочками куриной печени.
Шаг 3 Ссылка
Готовить, помешивая, 10-12 минут. Приправить 3 граммами соли и 1 граммом чёрного молотого перца.
Шаг 4 Ссылка
Пропустить смесь через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне (насадка металлический нож). 2 яйца отварить вкрутую, остудить, очистить, нарезать кубиками и вмешать в начинку. В конце вмешать 40 грамм натёртого на крупной тёрка замороженного сливочного масла.
Шаг 5 Ссылка
Сформировать из начинки шарики, величиной с небольшой грецкий орех.
Шаг 6 Ссылка
40 грамм чёрствой бутербродной булочки нарезать кусочками, замочить на несколько минут в 50 мл воды, отжать и выложить в чашу кухонного комбайна (насадка металлический нож) вместе с 400 грамм куриного филе, нарезанного кусочками.
Шаг 7 Ссылка
Измельчить до образования однородной массы. Приправить 3 граммами соли и 1 граммом чёрного молотого перца.
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Сформировать из мясной массы лепёшки, на середину которых выложить шарики из печёночной начинки. Соединив края лепёшек, сформировать круглые котлеты.
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Запанировать их со всех сторон в панировочных сухарях (всего 50 грамм сухарей).
Сухари панировочные на сковороде
Шаг 10 Ссылка
Порциями обжарить котлеты во фритюре (всего использовать 220 мл подсолнечного масла), а затем переложить их на бумажные салфетки для удаления лишнего жира.
Шаг 11 Ссылка
Котлеты по-харьковски готовы к подаче.
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