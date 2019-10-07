Котлеты с печенью по-харьковски

Куриные котлеты по-харьковски

Во всём мире известны очень вкусные и эффектные котлеты по-киевски, приготовленные из куриного филе с начинкой из сливочного масла и свежего укропа, и обжаренные во фритюре в толстой панировке.

Можно сказать, что такие котлеты являются одним из вкусных символов украинской кухни. Но украинская кулинария необыкновенно разнообразная и интересная, и в ней можно найти большое количество рецептов приготовления других очень вкусных котлет. Приготовим сегодня котлеты по-харьковски.

Такие котлеты готовят во фритюре из куриного фарша, в виде шариков или «груш» и фаршируются начинкой из печени, варёных яиц и сливочного масла. Получается очень вкусно, интересно и красиво.

Из предложенного количества ингредиентов у вас получится 16-18 котлет.