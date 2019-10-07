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Котлеты с печенью по-харьковски

Фото Котлеты с печенью по-харьковски
Аватар mirsladostey
автор

    Время подготовки: 5 мин.

    Время приготовления: 1 час

    Кол-во порций: 0 шт.

    Вид кухни: украинская европейская 

    Ингредиенты

    Булочка бутербродная 40 г
    Вода 50 мл
    Куриная печень 200 г
    Куриное филе 400 г
    Лук репчатый 50 г
    Масло подсолнечное рафинированное 300 мл
    Масло сливочное 40 г
    Панировочные сухари 50 г
    Перец чёрный молотый 2 г
    Соль 6 г
    Яйца куриные 2 шт.

    Куриные котлеты по-харьковски

    Во всём мире известны очень вкусные и эффектные котлеты по-киевски, приготовленные из куриного филе с начинкой из сливочного масла и свежего укропа, и обжаренные во фритюре в толстой панировке.

    Можно сказать, что такие котлеты являются одним из вкусных символов украинской кухни. Но украинская кулинария необыкновенно разнообразная и интересная, и в ней можно найти большое количество рецептов приготовления других очень вкусных котлет. Приготовим сегодня котлеты по-харьковски.

    Такие котлеты готовят во фритюре из куриного фарша, в виде шариков или «груш» и фаршируются начинкой из печени, варёных яиц и сливочного масла. Получается очень вкусно, интересно и красиво.

    Из предложенного количества ингредиентов у вас получится 16-18 котлет.

    Как приготовить "Котлеты с печенью по-харьковски" пошагово с фото в домашних условиях

    Шаг 1 Ссылка

    Фото к шагу 1

    Для работы нам понадобится куриное филе, куриная печень, лук, яйца, сливочное масло, подсолнечное масло, панировочные сухари, соль, чёрный молотый перец.

    Как разделать курицу

    Как проверить свежесть яиц

    Как сделать сливочное масло в домашних условиях

    Как сделать панировочные сухари

    Шаг 2 Ссылка

    Фото к шагу 2

    50 грамм лука очистить, нарезать кубиками, выложить на сковороду с 30 мл подсолнечного масла и слегка обжарить. Добавить 200 грамм промытой и нарезанной крупными кусочками куриной печени.

    Как чистить лук

    Как нарезать лук без слёз

    Как жарить лук чтобы не сгорел

    Шаг 3 Ссылка

    Фото к шагу 3

    Готовить, помешивая, 10-12 минут. Приправить 3 граммами соли и 1 граммом чёрного молотого перца.

    Как жарить куриную печень

    Шаг 4 Ссылка

    Фото к шагу 4

    Пропустить смесь через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне (насадка металлический нож). 2 яйца отварить вкрутую, остудить, очистить, нарезать кубиками и вмешать в начинку. В конце вмешать 40 грамм натёртого на крупной тёрка замороженного сливочного масла.

    Как варить куриные яйца

    Как варить треснувшее яйцо

    Как чистить варёные яйца

    Как измельчить варёные яйца за несколько секунд

    Шаг 5 Ссылка

    Фото к шагу 5

    Сформировать из начинки шарики, величиной с небольшой грецкий орех.

    Шаг 6 Ссылка

    Фото к шагу 6

    40 грамм чёрствой бутербродной булочки нарезать кусочками, замочить на несколько минут в 50 мл воды, отжать и выложить в чашу кухонного комбайна (насадка металлический нож) вместе с 400 грамм куриного филе, нарезанного кусочками.

    Рецепты булочек для бутербродов

    Шаг 7 Ссылка

    Фото к шагу 7

    Измельчить до образования однородной массы. Приправить 3 граммами соли и 1 граммом чёрного молотого перца.

    Шаг 8 Ссылка

    Фото к шагу 8

    Сформировать из мясной массы лепёшки, на середину которых выложить шарики из печёночной начинки. Соединив края лепёшек, сформировать круглые котлеты.

    Как сформировать красивые круглые котлеты

    Шаг 9 Ссылка

    Фото к шагу 9

    Запанировать их со всех сторон в панировочных сухарях (всего 50 грамм сухарей).

    Как панировать продукты

    Сухари панировочные на сковороде

    Чем заменить панировочные сухари

    Шаг 10 Ссылка

    Фото к шагу 10

    Порциями обжарить котлеты во фритюре (всего использовать 220 мл подсолнечного масла), а затем переложить их на бумажные салфетки для удаления лишнего жира.

    Шаг 11 Ссылка

    Фото к шагу 11

    Котлеты по-харьковски готовы к подаче.

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    Отзывы (3):

    gapapolya
    07 Октября 2019
    Симпатичные котлетки, взяла на заметку
    1 Ответить
    Kyrylo
    15 Октября 2019

    точно!

    Ответить
    Юрий Семеренко
    15 Октября 2019

    расскажете, как приготовите

    Ответить

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